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Internet a singhiozzo nel centro di Roma: disagi per attività e residenti. Il Campidoglio finisce nel mirino

Disservizi a macchia d'olio nel cuore della Capitale. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Giovanni Quarzo: «Il Comune intervenga subito con i gestori»

C.F. - 31 Luglio 2026

Connessioni instabili, rete internet intermittente e problemi che coinvolgono anche l’infrastruttura elettrica.

È una giornata complicata per il centro storico di Roma, dove numerose segnalazioni stanno evidenziando disservizi che stanno mettendo in difficoltà cittadini e imprese.

Le criticità interessano in particolare l’area del Tridente e le zone limitrofe, dove uffici, studi professionali, esercizi commerciali e strutture ricettive stanno facendo i conti con collegamenti rallentati o completamente assenti.

Ai problemi della rete dati si sarebbero aggiunti anche guasti ai cavi elettrici, aggravando ulteriormente una situazione che sta causando rallentamenti nelle attività quotidiane e disagi per chi vive e lavora nel cuore della Capitale.

Sul caso è intervenuta Fratelli d’Italia, che attraverso il capogruppo in Assemblea Capitolina Giovanni Quarzo ha sollecitato un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo l’esponente dell’opposizione, i malfunzionamenti stanno producendo pesanti ripercussioni su residenti, commercianti e professionisti e richiedono un’azione immediata del Campidoglio.

La richiesta è quella di convocare al più presto i gestori delle reti e le società responsabili delle infrastrutture, così da individuare le cause dei disservizi e accelerare il ritorno alla piena operatività dei servizi essenziali.

Nelle prossime ore saranno i tecnici a effettuare le verifiche necessarie sui punti della rete interessati dalle anomalie.

Gli accertamenti dovranno chiarire l’origine dei guasti e consentire di definire i tempi necessari per il completo ripristino delle connessioni e delle infrastrutture coinvolte.

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