La 46ª edizione della RomaOstia in calendario il 21 febbraio 2021

Quattro mesi fa abbiamo avuto il triste compito di comunicarvi che l’aggravarsi della diffusione della pandemia non permetteva di organizzare la quarantaseiesima edizione della RomaOstia.

In 46 anni non era mai capitato di dover cancellare una edizione dell’evento. È stata ovviamente una circostanza unica, che nessuno poteva prevedere e che ha travolto anche gli organizzatori e le speranze di riuscire comunque a far svolgere la gara. Speranze che sono cessate solo quando, a 4 giorni dalla data prevista, il Prefetto di Roma ha scritto che non era possibile andare avanti.

Era tutto pronto: il Villaggio completamente allestito (avrebbe dovuto aprire il giorno dopo), i pacchi gara, i pacchi ristoro, le medaglie. Tutto lo staff, con il Comitato Organizzatore, stava lavorando già da alcuni mesi per garantire la qualità di sempre.

Purtroppo qualcosa di molto più grande stava colpendo tutti, non solo gli organizzatori perché da lì a breve sarebbe successo quello che tutti ormai purtroppo conosciamo.

“Abbiamo sperato, – dicono gli organizzatori – sino alla fine, di poter riprogrammare la RomaOstia nell’autunno di quest’anno, ma la situazione, oggi, è ancora poco chiara. Così, di fronte a tale incertezza, si è deciso per l’inserimento della corsa direttamente nel calendario del 2021.

“Il nostro augurio è che, per il prossimo anno, tutto possa essere risolto per il meglio e che si riescano, finalmente, ad organizzare gli eventi sportivi a partecipazione di massa come tutti noi li conosciamo e li ricordiamo. Eventi che rappresentano, da sempre, un momento di svago, di sano agonismo e di grande di socializzazione e condivisione di valori. Speriamo di vederci tutti alla partenza DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021”.

OPZIONI PREVISTE PER GLI ISCRITTI

Per tutti gli atleti iscritti alla RomaOstia 2020 sono previste le seguenti possibilità:

Utilizzo della quota per la partecipazione alla RomaOstia del 21 febbraio 2021 senza costi aggiuntivi

Utilizzo della quota per la partecipazione alla RomaOstia del 2022 (data da stabilire) senza costi aggiuntivi

Ritiro del kit gara (maglia+sacchetta) presso l’Expo RomaOstia 2021 O in uno dei punti di ritiro da individuare, senza costi aggiuntivi, O con un contributo per la eventuale spedizione, anche per società.

NON è NECESSARIO COMUNICARE ORA L’OPZIONE PRESCELTA, più avanti saranno impartite istruzioni.

Le iscrizioni alla RomaOstia 2021 non sono per ora aperte.