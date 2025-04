La casa al centro. Le proposte del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Massimiliano Valeriani, consigliere regionale PD alla Conferenza Nazionale del Partito Democratico sulle politiche abitative

«Lunedì 7 aprile si è tenuta una bella Conferenza Nazionale del Partito Democratico sulle politiche abitative che, in qualità di Responsabile del Forum Nazionale per la casa del PD, ho organizzato insieme a Pierfrancesco Majorino, che ha la delega al diritto alla casa nella segreteria nazionale del partito.

Il tema della casa e della fragilità abitativa riguarda un numero sempre maggiore di persone e di famiglie che non riescono a vedersi riconosciuto il diritto alla casa, un diritto primario che, quando negato, contribuisce all’emarginazione, alla povertà e all’esclusione sociale. Ma come siamo arrivati a questo punto? Quali sono i motivi?

Come tutti i problemi complessi, i fattori che contribuiscono all’emergenza abitativa, sono molteplici ma uno dei più importanti, che ne ha giocato una parte importante negli ultimi anni è stato il progressivo abbandono del tema da parte dello Stato. Dalla fine dell’era Gescal nel 1992, la trattenuta sui salari che finanziava i programmi di edilizia residenziale pubblica, lo Stato ha progressivamente ridotto il suo intervento nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, lasciando molte persone senza un adeguato supporto. La speculazione immobiliare ha ulteriormente aggravato la situazione, trasformando la casa da bene di necessità primaria a prodotto economico e finanziario, portando a un aumento dei costi nelle aree metropolitane, mentre le zone interne continuano a spopolarsi.

In questo contesto, un numero sempre maggiore di persone si trova in difficoltà, per i motivi più diversi. Le condizioni di fragilità abitativa, infatti, sono tante e molto diverse tra loro. Chi è in cerca di un’abitazione a prezzi accessibili, chi è in attesa di una casa popolare, chi vive una condizione di fragilità e si trova in difficoltà nel pagamento del mutuo o dell’affitto, con i prezzi che continuano a crescere e che incidono sempre di più sui redditi che invece sono fermi da trent’anni. Ci sono i giovani che vivono il tema casa come una barriera insuperabile per cominciare un progetto di autonomia e di emancipazione, ci sono i precari, i nuovi poveri, il ceto medio impoverito e fragile, i migranti.

La destra al Governo ha deciso di ignorare il problema, parlando di Piano Casa quando in realtà, per coerenza, dovrebbe parlare di Piano di Speculazione sulla casa.

Nessuna condizione di fragilità o di vulnerabilità viene affrontata per essere risolta ma solo per essere aggravata, come testimoniano l’azzeramento del fondo per il sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole; l’assoluta mancanza di investimenti per l’edilizia residenziale pubblica e sociale; la totale assenza di politiche per l’accesso all’abitazione per giovani, studenti e fasce sociali fragili.

Per il resto, il loro Piano Casa è la promozione del concetto di casa non come diritto sociale garantito ma come prodotto economico e finanziario da cui guadagnare il più possibile. Per questo si tratta essenzialmente di una misura a vantaggio di chi già sta meglio, un condono edilizio generalizzato per gli abusi che consente anche l’aumento delle volumetrie edificabili a vantaggio della speculazione immobiliare privata. Non a caso non hanno alcuna intenzione di regolamentare il mercato degli affitti turistici.

L’emergenza abitativa è però una questione seria e non si può pensare che sia il mercato a risolverla. Negli ultimi trent’anni non ha funzionato, perché dovrebbe funzionare ora?

Per questo abbiamo elaborato delle proposte concrete e realizzabili che mirano a creare un sistema abitativo più equo e accessibile, affrontando le fragilità attuali e promuovendo il diritto alla casa come un diritto fondamentale.

Le nostre proposte:

1. Ministero dell’Abitare per coordinare le politiche abitative e garantire un approccio strategico e continuativo.

2. 4 miliardi di euro per il diritto all’abitare, quadruplicando l’impegno attuale.

3. Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica per la costruzione di nuovi alloggi seguendo criteri di efficienza energetica e antisismica.

4. Recupero delle case pubbliche vuote: utilizzo di oltre 100.000 case non assegnate per rispondere alle esigenze abitative.

5. Rifinanziamento dei fondi per affitti e morosità incolpevole restituendo ai comuni gli strumenti per sostenere le famiglie in difficoltà.

6. Agenzie per la Casa: creazione di enti pubblici per l’intermediazione nel mercato immobiliare e per gestire proprietà private inutilizzate.

7. Rigenerazione urbana per investire in progetti di riqualificazione che mettano al centro la qualità delle relazioni creando spazi di socialità per le comunità.

8. Nuova edilizia universitaria: aumento delle residenze per studenti e anche attraverso l’utilizzo di beni pubblici dismessi.

9. Legislazione sugli affitti brevi: potere dei comuni di decidere come regolamentarlo in base alle proprie esigenze

10. Sostegno alle famiglie in caso di morti sul lavoro: intervento dello Stato per coprire i mutui o gli affitti in caso di decessi legati al lavoro.

