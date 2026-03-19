“La Cena Dei Cretini”, cineforum a Il Geranio

L’Associazione culturale Il Geranio propone il Cineforum: “La Cena Dei Cretini” (Visione e discussione) Venerdì 27 Marzo 2026 ore 20:00 presso la sede in via dei Rododendri 15-17 a Centocelle.

Per informazioni e prenotazione: 062312458 – 3771925878

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