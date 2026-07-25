La Madonnella di viale Partenope

Davanti all’edicola della Madonna del Divino Amore, recentemente inaugurata e benedetta in Viale Partenope, continua e si rafforza la devozione a Maria degli abitanti del quartiere che in Lei confidano invocandone la protezione.

Il tempietto che la racchiude e la luminosità dei colori che la raffigurano, accrescono il valore simbolico e il messaggio di serenità e fiducia di questa icona preziosa, molto cara ai romani.

I fiori che le fanno da cornice, i segni di croce e le preghiere, talvolta frettolosi, mai scomposti, di coloro che la omaggiano, sono tributi affettuosi e umili affidamenti alla Vergine per trovare conforto e la forza nell’affrontare le fatiche della quotidianità.

Ma c’è di più!

Questa edicola è posta, davvero, fra la gente. Non occorre alzare gli occhi per vederla, si può starle accanto come si fa tra amici e confidenti, anche se, all’intorno, i rumori, i ritmi frenetici, non inducono alla meditazione ed al raccoglimento. .

La Madonnella è lì, comunque, per tutti, pronta ad accogliere a braccia aperte chiunque voglia incontrarla confidando nella Suo materno aiuto, quasi a voler dire: “Camminando insieme anche i percorsi più impervi e pericolosi possono essere spianati e la speranza di un’esistenza migliore non essere mera utopia”.

È un segno di testimonianza che gli abitanti del Quartiere offrono a quanti, anche solo per semplice curiosità, si imbattono in questa “pietra d’inciampo” religiosa: alla liquida esistenza del giorno per giorno può trovarsi rimedio anche sentendosi meno soli lungo le strade della vita.

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