La Piadineria inaugura il suo 45° ristorante al Castel Romano Designer Outlet

La Piadineria, il format di ristorazione che dal 1994 ha conquistato milioni di clienti con uno dei prodotti più schietti e al contempo sfiziosi della tradizione gastronomica italiana, la piadina, apre un nuovo punto vendita al Castel Romano Designer Outlet di McArthurGlen Group, centro dello shopping alle porte di Roma con oltre 157 negozi.

I cittadini romani e dei paesi limitrofi, nonché i sempre più numerosi turisti che visitano la città collegata all’outlet da servizio navetta, tra un acquisto e l’altro potranno gustare una delle oltre 30 ricette di piadine salate e dolci proposte da La Piadineria, per prendersi una pausa seduti o passeggiando davanti alle vetrine durante lo shopping.

Nei ristoranti de La Piadineria, tutto ruota intorno alla celebre piadina dall’impasto semplice, classico, integrale o di farina di grano Khorasan, sempre stesa, cotta e farcita al momento, con un processo ad alto tasso di trasparenza, che si intravede spesso in diretta nella cucina retrostante al banco.

Il menu è ampio e molto vario: dalle ricette più classiche, tra cui la mitica “Leggenda” con Crudo, Squacquerone e Rucola, a proposte più ricche e gustose, come “Pollorollo”, piadina arrotolata e farcita con pollo abbinato a diversi ingredienti in quattro versioni, fino alle proposte vegetariane e plant based: c’è una piadina per tutti i gusti, esigenze e scelte alimentari.



Per stupire anche i clienti più frequenti, il menu propone le piadine limited edition.

Novità di questo autunno è La Gran Polpetta, una nuova ricetta disponibile in quattro gustose varianti, con polpette di manzo o di zucca immerse nel sugo di pomodoro e da abbinare a Provola o Parmigiano Reggiano.

Per i più piccoli c’è un menu dedicato, Enjoy menu, che prevede una piccola piadina dolce o salata, una bibita e un gadget dedicato alla scuola. Ideale anche per una merenda golosa e semplice.

Nel nuovo ristorante sarà possibile lasciarsi tentare anche dalle patatine e, per una pausa ancor più leggera, una varietà di insalate accompagnate da spicchi di piadina.

Il locale è dotato di tutti i nuovi strumenti digitali: digital menuboard e self checkout kiosk, per agevolare l’inoltro in autonomia dell’ordine.

La piadina può essere ordinata direttamente nel ristorante, oppure, senza alcun sovraprezzo, tramite l’APP La Piadineria, per trovarla pronta all’orario che fa più comodo e saltare la coda alla cassa.

Questo ristorante va ad aggiungersi ai 44 già presenti, e ben distribuiti tra Roma e provincia, aperti negli anni dall’insegna che ha portato al successo la piadina in tutta Italia, dove si contano ormai oltre 440 ristoranti da nord a sud.

Il nuovo locale all’interno del Castel Romano Designer Outlet impiegherà 9 risorse e sarà aperto 7/7 dalle 9:30 alle 22:30

La Piadineria è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori: per candidarsi è sufficiente consultare le numerose posizioni aperte nell’area career del sito.

