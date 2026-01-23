La premiazione delle Puntarelle d’Oro 2026 a Roma, il 9 febbraio

Le Puntarelle d’Oro tornano a Roma. Lunedì 9 febbraio 2026, a partire dalle 18.30, Puntarella Rossa organizza una nuova edizione del riconoscimento dedicato alle migliori nuove aperture del 2025: ristoranti, pizzerie, caffetterie, enoteche, street food e tutte quelle realtà che, pur essendo arrivate da poco, hanno saputo distinguersi nella scena gastronomica cittadina.

Non si tratta di un evento riservato ai soli addetti ai lavori. Le Puntarelle d’Oro sono pensate come un momento aperto: per i locali premiati, per chi lavora nel settore, ma anche per lettori, appassionati e curiosi che seguono Puntarella Rossa e vogliono condividere una serata di cibo, brindisi e novità.

L’edizione 2026 si svolgerà da Bauhaus (piazza Eugenio Biffi 3, Roma), a Garbatella: il moderno locale dei fratelli Giglietti che in pochi anni è diventato un punto di riferimento nel quartiere (e non solo). Una scelta che rispecchia lo spirito delle Puntarelle d’Oro: niente location neutre o “asettiche”, ma ristoranti e locali veri.

Il programma è diviso in tre momenti:

APERITIVO – dalle 18.30, ingresso libero

PREMIAZIONE – sempre con ingresso libero

CENA A SEI MANI – su prenotazione direttamente a Bauhaus (posti limitati)

Dopo la consegna dei riconoscimenti, la serata continuerà con una cena speciale firmata da Bauhaus e da due ristoranti premiati lo scorso anno: Ego, di Beatrice Venturini e Lorenzo De Lio, e Ie Koji, dello chef Koji Nakai: tre cucine diverse che si incontrano in un menu a più mani, pensato per celebrare l’evento in modo conviviale. Il menu sarà disponibile nei prossimi giorni.

Cosa sono le Puntarelle d’Oro e i premi speciali del 2026

Le Puntarelle d’Oro nascono a Roma nel 2011 con un obiettivo semplice: individuare e raccontare il meglio delle nuove aperture in città. Negli anni il format è rimasto fedele a questa idea, con un evento dal vivo che premia locali selezionati sulla base delle visite della redazione, del confronto interno e del contributo della community di lettori.

Le categorie osservate sono oltre venti, ma i riconoscimenti assegnati ogni anno sono solo quelli che ritenute davvero meritevoli. Non una classifica totale, ma una mappa ragionata delle insegne che hanno saputo distinguersi in un panorama sempre più affollato.

Accanto ai premi dedicati alle nuove aperture, l’edizione 2026 prevede anche alcuni riconoscimenti speciali per chi, nel corso del 2025, ha fatto la differenza nel proprio lavoro quotidiano: figure, progetti e percorsi che meritano di essere messi in evidenza per coerenza, qualità e personalità.

