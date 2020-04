La Presidente del I Municipio informa

“Continuano – informa nella sua newsletter l Presidente del I municipio Sabrina Alfonsi – le iniziative di solidarietà nel Municipio Roma I Centro e in tutta la città, e la prima notizia che voglio darvi riguarda proprio questo.

“L’emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del Coronavirus ha imposto a tutti noi delle modifiche repentine e strutturali alle quali abbiamo dovuto adeguarci, chi con più facilità chi purtroppo con grandi difficoltà. Penso soprattutto alle molte persone i cui lavori precari, a partita iva, in nero, che siano a servizio, liberi professionisti o lavoratori nell’ambito dello spettacolo, comunque intermittenti, sono stati interrotti e ora non riescono nemmeno a fare la spesa. Una nuova fascia di persone che si trovano in modo inedito in situazione di bisogno e che noi come Municipio vogliamo sostenere. In primo luogo attraverso gli strumenti economici che il Comune mette a disposizione di tutti cittadini: sul nostro sito, https:// primomunicipioroma.com/2020/ 04/01/buoni-spesa/, troverete le informazioni riguardo il bando per l’erogazione dei buoni spesa in favore di famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19, aperto dal 31 al , per richiedere un contributo economico da 300 a 500 euro a famiglia. La domanda, per i residenti del Municipio Roma I Centro, va inviata via mail all’indirizzo: mun1.emergenzacovid@comune. roma.it. Per chi avesse già inviato la domanda all’indirizzo del Segretariato Sociale: segretariatosociale. mun1@comune.roma.it, specifichiamo che resta valida la richiesta già presentata.Possono richiedere il contributo economico le persone e le famiglie in condizione di assoluto o momentaneo disagio, prive della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità. La priorità sarà data a coloro che non usufruiscono di altri aiuti. Possono beneficiare del contributo anche i cittadini non residenti impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di residenza.

“Inoltre, abbiamo attivato e sostenuto la rete solidale che caratterizza l’azione del nostro Municipio. Non ci fermiamo, lo abbiamo detto. Se da un lato ci sono i contribuiti economici, dall’altro c’è la grande rete di lavoro organizzata con le tantissime associazioni del nostro territorio per recapitare farmaci e alimenti. E da c’è anche la “Spesa Sospesa”: la possibilità di donare del cibo lasciandolo nei box all’uscita dei 21 supermercati COOP, CONAD e IN’S del nostro territorio che aderiscono all’iniziativa promossa dal Municipio Roma I Centro, con Acli Roma, Binario 95, Caritas Roma, City Angels Roma, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa di Roma, Nonna Roma, Salvamamme. Se volete contribuire, potete lasciare i vostri acquisti “sospesi” per chi è in difficoltà nei box che troverete nei supermercati contrassegnati dalla locandina che certifica la loro adesione al progetto (e che trovate allegata a questa mail). Vi ringrazio di cuore in anticipo per quel che potrete donare e vi esorto senza remore ad usufruire della spesa sospesa donata, se avete bisogno. Noi siamo comunità, una grande comunità solidale. Sul nostro sito trovate l’elenco dei supermercati dove lasciare o trovare la spesa sospesa: https:// primomunicipioroma.com/2020/ 04/01/spesa-sospesa/.

“Se avete bisogno o conoscete qualcuno che ha difficoltà, contattateci all’indirizzo presidenza.municipio01@comune. roma.it. La rete solidale del Municipio I c’è, con tanti servizi di ascolto e assistenza.