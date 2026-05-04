La redazione del “Tlc journal” incontra il direttore di Abitare A

Il 21 aprile 2026 la redazione del Tlc journal (il giornale della nostra scuola: il liceo scientifico Tullio Levi Civita a Villa Gordiani, nel V municipio) ha avuto il piacere di incontrare Vincenzo Luciani, direttore del giornale Abitare A e della rivista Periferie.

Abitare A dal 1987 è un mensile cartaceo che si occupa di notizie, eventi e approfondimenti su Roma e i suoi quartieri e dal 2002 è anche un giornale digitale con aggiornamenti quotidiani: www. abitarearoma.it; mentre Periferie è un’associazione e una rivista tra poeti che trova le sue radici nel 1996. L’associazione organizza iniziative pubbliche con letture di poesie abbinate ad altre arti come pittura, musica, ballo e canto.

Due importanti aspetti del racconto di Roma, dai fatti alle emozioni

L’incontro ha fatto emergere diverse tematiche tra cui i disagi della gestione degli spazi di Roma. È stato di grande spunto nel riflettere sui propri quartieri: cosa manca nel mio quartiere? Cosa apprezzo? In cosa vorrei che migliorasse? E come posso raccontarlo?

Per poter rispondere a queste domande ci sono stati forniti degli strumenti e una scheda con delle indicazioni per strutturare un articolo che sia chiaro e solido.

L’incontro è stato di grande valore umano e formativo. Lo spazio di discussione era aperto e il confronto è stato prezioso nella sua spontanea condivisione.

Le parole di Vincenzo Luciani hanno saputo formare e informare, e hanno saputo farci avvicinare nel parlare dei disagi che viviamo quotidianamente nei nostri spazi, a lui un grande ringraziamento.

In conclusione dell’incontro, il direttore Luciani ha fatto dono alla nostra redazione di un libro sui primi 20 anni del giornale Abitare A, consultabile anche on line a questo link: https://abitarearoma.it/PDF/ABITARE20ANNI.pdf

ed ha annunciato che è in preparazione un nuovo libro sull’intero quarantennio del mensile.

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