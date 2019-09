La risposta del Presidente Del Bello sullo stato di Villa Chigi

Come promesso nell’articolo di questa mattina sullo stato di degrado in cui versa Villa Chigi abbiamo fatto pervenire il reportage alla presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello che prontamente ci ha aggiornato in merito.

“Io e l’assessore Fabiano – ci fa sapere Francesca Del Bello – abbiamo avuto martedì scorso un incontro con la nuova Assessora all’ambiente del comune di roma.

Le abbiamo rappresentato le tante criticità tra cui Villa Chigi.

L’assessore ci ha detto che il Comune provvederà nelle prossime settimane allo sfalcio e alla pulizia della villa.

Le ho detto che sono stati stanziati nell’assestamento di luglio alcuni fondi per la manutenzione straordinaria della Villa. Sono fondi in capo al suo dipartimento e l’ho pregata di verificare che l’ufficio provveda ad impegnarli entro la fine dell’anno, come prevede il bilancio. Altrimenti andranno persi.

Mi ha assicurato che lo farà.

Io e l’assessore Fabiano vigileremo affinché questi impegni assunti vengano mantenuti”.