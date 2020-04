La spesa sospesa nel III municipio

Il Municipio Roma III, a seguito della Direttiva della Giunta municipale dell’1/4/2020, in considerazione dello stato di emergenza Covid-19, intende promuovere un’attività in favore dei nuclei familiari che versano in condizioni di disagio e di bisogno, accentuato anche dall’attuale emergenza Covid-19, denominato “Spesa Sospesa”.

Lo scopo del progetto è far accrescere l’integrazione fra le parti sociali presenti sul territorio municipale ponendo le basi di una collaborazione fra i cittadini e le attività commerciali volta allo sviluppo di comportamenti che siano di sostegno nei confronti di coloro che versano in stato di indigenza, con particolare riferimento a questo periodo di crisi.

In particolare il progetto intende sollecitare gli esercizi commerciali ad agevolare i consumatori che – dopo aver fatto la spesa dall’interno dell’esercizio medesimo – decidano di lasciare una “spesa sospesa” al fine della distribuzione di una parte dei propri acquisti ai nuclei familiari indigenti e bisognosi.

A tale fine gli esercizi commerciali che intendano sostenere tale progetto “spesa sospesa” dovranno manifestare la loro disponibilità compilando l’allegato modulo di adesione esercenti e trasmetterlo via e-mail a presidenza.mun03@comune.roma.it.

Gli esercizi commerciali aderenti al progetto provvederanno a pubblicizzare la propria adesione ai consumatori e nel contempo a predisporre appositi spazi nelle adiacenze dell’uscita del punto vendita, presso i quali collocare contenitori di raccolta e consentire l’accesso, per la raccolta e la distribuzione della “spesa sospesa” alle Associazioni di volontariato, di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Municipio Roma 2 e 3 che collaborano con i Servizi Sociali Municipali.

Le suddette Associazioni di volontariato, previo consenso rilasciato dagli esercenti aderenti, provvederanno ad organizzare la raccolta degli acquisti destinati alla “spesa sospesa” curandone lo stoccaggio presso i propri locali in attesa della successiva distribuzione.

I nuclei familiari residenti nel Municipio Roma III che versano in condizioni di disagio e di bisogno potranno fare richiesta di usufruire del servizio “spesa sospesa” compilando l’apposito modulo allegato che dovrà essere trasmesso all’email segretariatosociale.mun03@comune.roma.it ovvero, in caso di impossibilità a trasmettere l’email, potranno telefonare ai numeri 0669604652 – 0669604653 del Segretariato Sociale – dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – dove l’operatore procederà alla compilazione del medesimo questionario su dettatura dell’utente interessato.

Il Servizio Sociale municipale, dopo le necessarie verifiche, provvederà alla redazione dell’elenco dei nuclei familiari richiedenti ed inoltrerà alle associazioni di volontariato sopra indicate i nominativi delle famiglie presso le quali distribuire i pacchi del servizio “spesa sospesa”.

Le associazioni di volontariato provvederanno altresì a compilare un modulo contenente l’indicazione dei prodotti consegnati.

Il contributo del gruppo Facebook dei residenti e simpatizzanti dei quartieri del III municipio

In questi giorni il gruppo Facebook di Montesacro Talenti si è mosso per attivare sinergie con enti locali e realtà presenti sul territorio per consentire raccolte di beni di prima necessità da parte dei cittadini che volessero dare un contributo a favore dei propri vicini in difficoltà.

In particolare abbiamo coordinato i nostri sforzi con quelli della Croce Rossa Italiana – Comitato Municipi 2 e 3 di Roma che ci ha fornito l’elenco dei punti di raccolta coperti dai loro volontari…

Nell’intervento completo di Luca, adim del gruppo, parla di volontariato e beneficenza, delle donazioni, la raccolta dei generi di prima necessità e il loro elenco, gli aiuti istituzionali.