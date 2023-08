La X Commissione Sport a sostegno di ‘Tiber wave’ per i diritti dei disabili e la rinascita del Tevere

Questa mattina nel corso della X Commissione Sport abbiamo ospitato l’atleta paralimpico Salvatore Cimmino che il prossimo 14 ottobre sarà protagonista di una vera e propria impresa: porterà a termine un’ultramaratona di nuoto di oltre 50 km da ponte Duca d’Aosta (Foto Italico), lungo il Tevere, arrivando fino al mare di Fiumicino.

Promotore del progetto “A nuoto nei mari del globo, per un mondo senza barriere e senza frontiere”, Salvatore Cimmino è l’ideatore di una Proposta di Legge sull’equiparazione degli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone con disabilità e sulla necessità di azioni concrete per eliminare le barriere fisiche, sociali e culturali.

Condividendo pienamente il valore educativo e di inclusione sociale della pratica motoria, la X Commissione Sport di Roma Capitale ha deciso di sostenere l’iniziativa valutando la possibilità di concedere il proprio patrocinio a ‘Tiber wave’, iniziativa che vuole affermare il diritto di chi vive la disabilità a perseguire una vita realmente inclusiva nella comunità sociale.

È ancora lunga la strada per abbattere i tanti ostacoli che ogni giorno incontrano le persone con disabilità condannandole quotidianamente all’isolamento e all’emarginazione.

Questa Amministrazione, anche attraverso lo sport, è impegnata in prima linea nel combattere le discriminazioni e ad affermare il diritto alla diversità e all’inclusione quali fattori fondamentali di una comunità solidale e sostenibile.

Allo stesso tempo si tratta di una iniziativa che vuole promuovere la rinascita del Tevere per avvicinare sempre di più il fiume della Capitale ai cittadini romani.

Così in una nota il consigliere capitolino del Coordinamento Verdi-Sinistra Ferdinando Bonessio, Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale