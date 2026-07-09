Laghetto dell’Eur. Eur Spa rassicura: «Nessun rischio per la fauna». Al via nuovi interventi contro la proliferazione delle alghe

Dopo le segnalazioni sulle condizioni delle acque del Laghetto dell’Eur, Eur Spa interviene per rassicurare cittadini e istituzioni.

La società, proprietaria del bacino artificiale, spiega che lo stato del lago è costantemente monitorato e che sono già stati avviati interventi straordinari per contrastare la proliferazione delle alghe favorita dalle alte temperature delle ultime settimane.

Secondo quanto riferisce la società, nel corso dell’ultimo anno sono stati effettuati controlli periodici attraverso prelievi e campionamenti affidati a laboratori autorizzati.

Le attività rientrano nel progetto di risanamento ambientale sviluppato insieme ad Acea Infrastructure, nell’ambito di un protocollo d’intesa valido fino al 2027.

Il fenomeno osservato in questi giorni riguarda in particolare alcune zone del lago caratterizzate da una profondità minore. Qui le temperature elevate hanno favorito una consistente fioritura algale, responsabile della colorazione anomala dell’acqua.

Una situazione che, precisa Eur Spa, ha reso necessario intervenire rapidamente per salvaguardare l’equilibrio dell’ecosistema e la salute della fauna ittica.

Tra le prime misure adottate c’è l’aumento del ricambio idrico del bacino. La società ha incrementato l’afflusso di acqua pulita proveniente dall’acquedotto della Cecchignola, normalmente destinata a uso irriguo, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque nelle aree più interessate dal fenomeno.

Contestualmente è stato anticipato un ulteriore intervento di trattamento biologico che, negli anni passati, veniva effettuato in prossimità della tradizionale gara di triathlon ospitata dal lago dell’Eur.

Nella mattinata di oggi il biologo ittiologo Claudio Brinati e l’agrotecnico Paolo Amicucci, consulente specializzato nella gestione degli ecosistemi acquatici, hanno effettuato un sopralluogo tecnico insieme all’amministratore delegato di Eur Spa, Claudio Carserà, e ai tecnici della società. Le analisi serviranno ad avviare nei prossimi giorni un trattamento basato sull’impiego di composti biotecnologici.

L’intervento prevede l’introduzione di microrganismi naturalmente presenti nell’ambiente, capaci di colonizzare il fondale e favorire processi biologici di degradazione della sostanza organica accumulata. L’obiettivo è ridurre il fenomeno dell’eutrofizzazione, responsabile dell’eccessiva crescita delle alghe, e contribuire al riequilibrio dell’ecosistema del lago.

Eur Spa sottolinea che i microrganismi utilizzati sono certificati per l’impiego in ambienti naturali e non rappresentano alcun rischio per la salute delle persone, dei pesci, della fauna selvatica o della vegetazione.

Parallelamente sono allo studio ulteriori interventi per aumentare l’ossigenazione dell’acqua. Tra le ipotesi in valutazione figurano sistemi di aerazione, anche temporanei, che consentano di incrementare l’ossigeno disciolto e limitare gli effetti della stratificazione termica, fenomeno che nei mesi più caldi può creare aree profonde prive di ossigeno.

Gli interventi in corso rappresentano però soltanto una parte di un programma più ampio. Il progetto di riqualificazione ambientale dell’intero bacino, inserito nel piano industriale di Eur Spa, proseguirà fino al 2027.

Il prossimo passaggio è previsto per settembre 2026, quando sarà avviata, presso l’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, la Conferenza dei servizi necessaria ad autorizzare le opere di recupero del fondale.

Il piano prevede la rimozione dei fanghi accumulati e un intervento complessivo di bonifica delle acque, con l’obiettivo dichiarato di garantire entro la fine del 2027 condizioni di salubrità stabili e durature per l’intero Laghetto dell’Eur.

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