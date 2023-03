L’attività della Giunta del IV municipio a febbraio 2023

Progetti Utili alla Collettività

Prima attività di rilievo da sottolineare è l’avvio il 3 febbraio dei PUC – Progetti Utili alla Collettività – attivati dal Municipio Roma IV nell’ambito dell’utilizzo dei fruitori del Reddito di Cittadinanza, con la presentazione a piazza Balsamo Crivelli (Casal Bruciato). Un progetto che prevede il risanamento di tante zone del municipio con la speranza di allargare l’azione ad altre zone della città, e che vede l’attuazione sul territorio in diverse parti del territorio che vanno dal parco di Balsamo Crivelli a San Basilio, passando per il parco Bei, parco Donati, Villa Fassini e il parco di Federico Sacco.

Al centro del progetto 15 persone che si impegneranno per 8 ore a settimana nel “dare uno schiaffo al degrado”, così come lo ha definito il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti.

Intervenuto per l’occasione anche il Sindaco Roberto Gualtieri, secondo cui “bisogna fare in modo che questo lavoro che si sta facendo sia la prima tappa di un percorso di formazione e rilanciare un pezzo della legge che aveva istituito il reddito di cittadinanza, che consente questi lavori che sono uno strumento, non solo per aiutare le amministrazioni comunali a prendersi cura del loro territorio, ma anche per dare dignità alle persone.

Il mio obiettivo è che ciò consenta di avere un lavoro vero, stabile e dignitoso. Penso che questa sia la strada giusta e non quella che ha percorso il governo, ossia di ridurre il reddito di cittadinanza e far sì che quest’estate una serie di persone siano di colpo prive di questo strumento.

Invece di ridurlo dobbiamo lavorare affinché sia la prima tappa di un percorso verso l’occupazione stabile”.

Lavori pubblici ed interventi di manutenzione

Il 15 febbraio è iniziata l’asfaltatura di via Smith, via Spellanzon e via di Martino a Casal Bruciato.

Il lavoro, durato circa un anno ed in fase di completamento, era iniziato con l’abbattimento dei chioschi vecchi e abbandonati, ed ha incluso la ricollocazione delle famiglie che vivevano in strada da 45 anni, ed il successivo rifacimento della piazza completamente distrutta, con il riposizionamento del mercato nel suo luogo originario.

Il 20 febbraio è avvenuta l’aggiudicazione definitiva per le procedure di gara denominate “Appalto lavori per la realizzazione dell’efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche” riguardante le zone di Monti Tiburtini, Casal Bruciato-San Romano, Colli Aniene-Pietralata, che prevederà un massiccio intervento di manutenzione straordinaria sulle caditotie delle zone del Municipio interessate dagli interventi a partire dal mese di aprile.

L’importo di ognuno dei tre differenti lotti è pari ad € 750.000,00 per un importo complessivo di € 2.250.000,00.

Importante intervento straordinario nella zona di via dello Scalo Prenestino, via Arimondi e zone limitrofe (Casal Bertone) per la rottura di una tubazione principale, che ha causato per alcuni giorni mancanza totale di acqua, carenza sopperita con lo stazionamento di autobotti fino alla sistemazione definitiva del danno, avvenuta nei giorni successivi.

Ambiente ed aree verdi

A seguito delle molteplici richieste arrivate in diversi incontri da parte dei cittadini della zona, sono stati installati ad inizio mese i cancelli nell’area principale di Villa Fassini ed i parapedonali agli ingressi secondari.

Effettuati inoltre dall’ufficio decoro interventi di pulizie dei muri perimetrali della scuola “Celli”.

Infine, sono previsti installazione di nuove panchine all’interno della villa.

Sostituzione cassonetti

Partito a febbraio un primo giro di sostituzione dei cassonetti rotti 2400 litri RI nel IV Municipio (i cassonetti neri).

Nei prossimi mesi l’amministrazione ha comunicato che si procederà progressivamente alla sostituzione di tutti i cassonetti rovinati del territorio.

Effettuato per la seconda volta in un anno a via del Tecnopolo un intervento di bonifica e pulizia profonda di tutta l’area.

Aiuole

Alla fine di febbraio, infine, sono iniziati sulla Tiburtina (dall’incrocio con via dei Monti Tiburtini all’incrocio con via di Casal Bruciato) gli interventi sulle aiuole a protezione degli alberi, con una risistemazione generale o, in alcuni casi, una ricostruzione delle stesse, poiché negli anni le radici avevano divelto completamente le strutture.

Murale green Metro Rebibbia

Inaugurato il 15 febbraio un nuovo murale green presso la Stazione Metro Rebibbia.

L’evento ha visto la presenza di oltre 100 attivisti green under 30, provenienti da tutta Italia, che si sono riuniti nel piazzale della Metro in occasione di “Accendiamo il futuro”, la due giorni di attivismo ambientale ideata da Coop che aderisce a “M’illumino di meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita alternativi.

Durante l’incontro è stato completato e inaugurato uno dei murales mangia-smog realizzato dallo street artist LuogoComune assieme ai giovani attivisti, impegnati anche nella ripulitura e riqualificazione dell’area.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, del Comune di Roma e in collaborazione con Atac, Municipio IV di Roma Capitale e Yurban2030.

Inaugurata il 25 febbraio la nuova Casa dell’Acqua di Acea Ato 2 presso Via Ratto delle Sabine a Casal Monastero. Tali strutture sono un progetto Acea che coniuga sostenibilità e innovazione e sono un’evoluzione odierna delle fontanelle romane, noti ai più come “nasoni”. Nelle case dell’acqua viene offerto come servizio la possibilità di ricaricare tablet e smartphone, oltre alla consultazione di informazioni di pubblica utilità attraverso i display digitali di cui sono dotate e ovviamente bere gratuitamente acqua potabile liscia e frizzante.

Case dell’Acqua di Acea

Nel corso del 2022 le Case dell’Acqua di Acea Ato 2 hanno reso possibile l’erogazione di circa 34,2 milioni di litri di acqua, equivalenti a un risparmio di circa 684 tonnellate di plastica non utilizzata e 1.778 tonnellate di anidride carbonica non emessa.

Protocollo Municipio IV e Rete Clima Impresa Sociale

Il 7 febbraio è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Municipio IV e Rete Clima Impresa Sociale, per una nuova forestazione urbana ai fini del miglioramento sia della qualità del territorio locale, sia della qualità dell’aria, oltre alla generazione di servizi ecosistemici. Nell’accordo è previsto che Rete Clima si impegnerà a realizzare, mediante il coinvolgimento di aziende qualificate, le attività di piantumazione di alberi e arbusti, provvedendo alla loro cura e irrigazione.

Inoltre, promuoverà attività di educazione e comunicazione volte a valorizzare la nuova forestazione urbana come strumento di promozione di naturalità locali.

Comunità Energetica

E’ partita infine la prima Comunità Energetica in IV Municipio.

Grazie al supporto determinante del centro Elis è nata la Comunità Energetica di Casal bruciato. Soggetti soci della comunità sono le scuole del quartiere, ovvero il CPIA1, l’Istituto Professionale Amerigo Vespucci, il centro di Istruzione e Formazione Professionale ELIS e la Parrocchia di San Giovanni Battista al Collatino.

Il concetto di comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che si danno l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Gli incentivi statali saranno destinati a migliorare la qualità della vita degli abitanti di Casal Bruciato: pratica sportiva, aree verdi, orientamento dei giovani, aiuti ai genitori.

Scuola

Uscito il 18 febbraio il bando per l’iscrizione ai nidi di Roma e del IV Municipio.

Tante le novità per quanto attiene le strutture presenti sul territorio: l’apertura in via Poppea Sabina (Casal monastero) di un nuovo nido per 60 bambini, dai lattanti ai grandi; la nuova apertura di una sezione bambini medio/grandi del nido Coccinella Gialla nella struttura della scuola di infanzia Pennabilli; l’apertura a gestione diretta della struttura Nido ex Scoiattolo Allegro, via Montorio al Vomano. In particolare, quest’ultima struttura era chiusa da 5 anni ed era usata come nido jolly, mentre da settembre sarà a gestione diretta con educatrici del comune di Roma.

Effettuata inoltre per tutte le strutture nido del municipio un’attività di ricalcolo della capienza dei diversi locali e di riequilibrio degli spazi per una maggiore sicurezza degli utenti.

Sabato 25 si è svolto presso il Liceo Artistico Statale Enzo Rossi (con possibilità di partecipazione da remoto) il primo dei due incontri previsti dalla rassegna “Seminari – Semi Rari Educare al web: giovanissimi e genitori consapevolmente digital”, organizzata e promossa dall’Assessorato alla scuola del IV Municipio e dalla Commissione Scuola del Municipio.

I due seminari vogliono sensibilizzare, informare e formare sull’uso consapevole del web da parte dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e su come genitori insegnanti e ragazzi stessi possano affrontare le diverse problematiche legate al digitale.

Socialità

Molti eventi organizzati nel territorio nell’ambito del Carnevale.

Sabato 18 le attività ludiche sono iniziate alla Centrale del Latte con il “Carnevale più buono della Capitale”, e sono proseguite con “Sogna il tuo futuro” a San Basilio.

La domenica si sono svolti il 40° anno del Carnevale Romano delle Contrade di Sant’Atanasio (con la sfilata dei carri allegorici), la sfilata delle maschere per le strade di Casal Bertone ed il mercato di Carnevale a Via Franceschini (Colli Aniene).

Organizzata inoltre una festa in maschera al centro per famiglie e minori “La Ginestra”, con attività dedicate agli ospiti della struttura che offre sostegno ai nuclei familiari ed ai minori in difficoltà.

Apertura, inoltre, il 26 del mese della pista del ghiaccio al Centro Culturale” Gabriella Ferri”, che resterà attiva fino al 6 marzo.

Sociale

Diverse le attività nell’ambito dell’integrazione e della lotta ai fenomeni di emarginazione.

Superiamo gli Ostacoli

Presso il centro anziani di Tiburtino III, grazie all’A.S. Roma all’interno del progetto “Superiamo gli Ostacoli” gli iscritti hanno effettuato un corso di formazione digitale che ha permesso ai partecipanti di stare al passo con i tempi nell’ambito degli strumenti informatici.

Durante il corso gli utenti hanno visto la presenza presso i locali del calciatore Edoardo Bove.

Contrasto all’abuso sessuale infantile

Presentato presso la facoltà di Medicina e Psicologia, dell’Università Sapienza uno studio di ricerca effettuato in collaborazione con una scuola d’infanzia comunale del IV Municipio, inerente alla formazione a supporto del contrasto all’abuso sessuale infantile.

Rome for baby

Nel mese di febbraio si è svolto “Rome for baby”, progetto di sostegno sociale e di fornitura “materiale” rivolto alle famiglie con bambini da 0-36 mesi, che presso le strutture Farmacap vede la disponibilità di diversi servizi gratuiti, tra i quali troviamo la consulenza psicologica, servizi di orientamento e informazione, consulenza anti-Aids.

Inoltre, fino al 28 febbraio è stata effettuata la distribuzione di un “pacchetto dono” pensato per la cura dei bimbi e una Gift Card del valore di 40 euro, 80 euro in caso di condizioni di particolare fragilità, per l’acquisto di prodotti destinati alla prima infanzia, tra i quali erano presenti alimenti, articoli per l’igiene del bambino o della mamma, termometri, aerosol, tiralatte e biberon.

Osservatorio delle Pari Opportunità

Il 28 febbraio è infine partito l’Osservatorio delle Pari Opportunità del IV Municipio, primo municipio su Roma Capitale ad avere istituito il tavolo, che nella prossima convocazione vedrà anche l’elezione della Presidente e della Vicepresidente.

Uno strumento di tutela di tutte le donne ma anche tutte le persone che ogni giorno vivono esperienze di disuguaglianza sociale a lavoro, nello sport, nella vita di tutti i giorni.