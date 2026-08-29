Laurentina, fumi e odori acre dopo gli incendi, è scontro in Campidoglio: «Analisi mai inviate ad Arpa»

A più di un mese dai devastanti incendi che a fine luglio hanno divorato le aree verdi e i terreni privati lungo via Laurentina, l’emergenza ambientali e di salute pubblica continua a far discutere e si sposta sul piano del confronto politico in Campidoglio.

Nonostante le fiamme siano state spente da tempo, le scorie abbruciate continuano a rilasciare fumi e odori acri, provocando la protesta esasperata dei quartieri circostanti.

A sollevare il caso è Forza Italia, che accusa l’amministrazione comunale di aver totalmente ignorato i protocolli di verifica del suolo e delle emissioni.

L’accusa di Forza Italia: «Analisi mai mandate ad Arpa»

In una nota congiunta, la capogruppo azzurra in Assemblea Capitolina, Rachele Mussolini, e il dirigente di partito Michel Emi Maritato denunciano una mancanza istituzionale che ritengono inaccettabile:

Omissioni sui terreni privati: Secondo i rappresentanti di FI, Roma Capitale non avrebbe formalmente richiesto all’Arpa Lazio di eseguire le necessarie analisi sui terreni privati coinvolti dai roghi per valutare il grado di contaminazione.

Indifferenza alle proteste dei residenti: La popolazione di zona continua a segnalare la presenza di fumi persistenti che salgono dal sottosuolo arso. «Una condizione che costringe i cittadini a respirare aria malsana tra il disinteresse di chi dovrebbe tutelarli», attaccano Mussolini e Maritato.

La polemica sui rassicuramenti e le richieste dei quartieri

Sebbene i primi monitoraggi dell’Arpa abbiano parlato di emissioni di sostanze inquinanti contenute e circoscritte nel perimetro dei roghi, l’opposizione sottolinea come la persistenza dei fumi non possa essere liquidata come un fenomeno normale o trascurabile.

I disagi principali si concentrano nei quadranti di Laurentina, Vallerano e Fonte Laurentina, dove i comitati di quartiere chiedono interventi immediati di bonifica e messa in sicurezza dei suoli.

«I residenti di queste zone non sono cittadini di serie B — concludono gli esponenti di Forza Italia —. Il Campidoglio ha l’obbligo di ascoltare la loro protesta e di attivarsi subito per garantire il diritto alla salute».

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