Il giornale Donna in Affari ha organizzato un evento informativo che coordinato dal direttore responsabile Daniela Molina dal titolo “Lavorare con una disabilità” che si terrà giovedì 28 marzo dalle ore 10,00 alle ore 12,30 presso la Sala Tevere della Regione Lazio in Via Cristoforo Colombo, 212. L’evento è gratuito, la sala è accessibile e saranno presenti interpreti LIS (lingua italiana dei segni) ed intende infatti fornire informazioni utili al mondo dei disabili e in particolare portare a conoscenza delle persone disabili quali opportunità possono avere per entrare o rientrare nel mondo del lavoro ma anche cosa devono fare i datori di lavoro pubblici o privati per garantire l’occupabilità di chi ha una disabilità, anche in considerazione delle leggi in materia e dei bandi pubblici che vengono emanati con regolarità in questo senso, con un focus sull’attività del Disability manager.

Altre info nella locandina

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati