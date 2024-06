Lavoro, Gualtieri-Pratelli-Battaglia: “Roma promuove occupazione persone in condizioni di svantaggio”

È on line l’avviso pubblico finalizzato alla creazione di un elenco di Cooperative di tipo B, attraverso il quale Roma Capitale dà attuazione al “Regolamento di affidamento di Contratti Pubblici sopra e sotto soglia per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio”.

Il Regolamento, approvato dall’Assemblea capitolina, prevede infatti di destinare il 5% del totale dei contratti per l’acquisto di beni e servizi ad affidamenti in determinate categorie merceologiche per l’inserimento lavorativo di persone a forte rischio di esclusione sociale.

L’elenco predisposto, a cui le Cooperative sociali di tipo B possono chiedere di essere inserite, è fondamentale ai fini dell’implementazione di tale misura.

In questo modo Roma si impegna a dare impulso al mercato del lavoro, stimolando l’inclusività e la partecipazione come elemento di ricchezza per tutto il territorio.

Una risposta concreta a chi ha maggiore fragilità e che dunque rischia di restare escluso dal mondo produttivo, con il portato di isolamento ed emarginazione sociale che ciò determina.

Si tratta delle persone individuate dalla legge 381/91, vale a dire quelle con invalidità fisica, psichica e sensoriale, persone che sono state degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, le persone con dipendenza da sostanze quali droghe o alcool, i minori che in età lavorativa sono però in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute e quelle che sono sottoposte a misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.

L’elenco è suddiviso in diversi ambiti merceologici che vanno dalla ristorazione alle pulizie, archiviazione, digitalizzazione informatica, gestione parcheggi, arenili e centri sportivi.

“Inizia un percorso per garantire una forte spinta all’inclusione lavorativa di persone svantaggiate. A breve, infatti, con le iscrizioni all’elenco, avremo a disposizione un corposo insieme di realtà a cui poterci affidare per diversi servizi e per l’acquisto di beni. Un lavoro che ha seguito un iter complesso e molto proficuo con le realtà sociali e all’interno dell’amministrazione.

Per questo voglio ringraziare l’Assessora Pratelli, la Presidente della commissione lavoro, Battaglia e gli uffici tutti. Questo è un traguardo che è soprattutto un punto di inizio.” A dichiararlo è il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Abbiamo messo in campo strumenti concreti con una finalità politica molto importante: rendere il mercato del lavoro più equo e inclusivo promuovendo l’inserimento di soggetti a forte rischio di esclusione perché rendere effettivo il diritto al lavoro per tutte e per tutti rappresenta per noi un impegno prioritario.

Laddove il mercato fallisce e crea iniquità, il pubblico deve intervenire a promuovere eguaglianza” – ha poi aggiunto l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli.

“Questo è un intervento frutto di un lavoro che ho personalmente portato in aula Giulio Cesare e che prende concretezza grazie a un gioco di squadra che ha coinvolto il Sindaco e l’Assessora Pratelli a cui vanno i miei ringraziamenti.

Stiamo mettendo in campo strumenti per rendere di nuovo protagonista il mondo cooperativo di tipo B e per supportare chi è maggiormente in difficoltà” – ha poi concluso la Presidente della Commissione Cultura, Politiche giovanili e Lavoro, Erica Battaglia.

