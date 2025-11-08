Lazio, 2,6 milioni ai Comuni per rimuovere rifiuti pericolosi: ecco chi riceverà i fondi

Un passo concreto contro l’inquinamento e il degrado ambientale. La Regione Lazio ha stanziato 2,6 milioni di euro destinati a 25 Comuni, per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi abbandonati in aree dismesse.

L’iniziativa rientra nel bando promosso a luglio dalla Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti, a cui avevano partecipato 39 amministrazioni comunali.

La graduatoria finale è stata stilata in base alla qualità dei progetti e al livello di rischio ambientale dei siti segnalati.

In origine, il finanziamento previsto era di 500mila euro, ma il successo del bando e la rilevanza delle richieste hanno spinto la Regione ad aumentare le risorse a 2,6 milioni, così da ampliare il numero dei Comuni beneficiari.

«Il bando per la rimozione dei rifiuti inquinanti ha riscosso un importante successo e questo ci ha spinto ad aumentare le risorse – ha spiegato Fabrizio Ghera, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti –. Con questa iniziativa vogliamo sostenere le amministrazioni locali nella tutela del territorio e dei cittadini, rimuovendo materiali pericolosi e altamente inquinanti».

Tra i progetti ammessi figurano interventi su rifiuti combusti e materiali ad alto potenziale inquinante, con l’obiettivo di ripristinare aree degradate e ridurre i rischi per la salute pubblica.

I Comuni che riceveranno i fondi

Provincia di Roma: Pomezia, Guidonia Montecelio, Carpineto Romano, Monte Compatri, Subiaco, Sant’Angelo Romano, Ardea, Genzano Romano, Tivoli, Montorio Romano, Mandela.

Provincia di Latina: Priverno, Itri, Pontinia, Aprilia, Formia, San Felice Circeo.

Provincia di Frosinone: Sora, Campoli Appennino, Picinisco, Piglio, Vico nel Lazio.

Provincia di Viterbo: Canino.

Provincia di Rieti: Borgorose e Cantalice.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.