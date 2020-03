Lazio, Corrado (M5S): “Bene aiuti immediati a comuni e famiglie per contrastare povertà”

“Arriva come una boccata d’aria l’annuncio del Presidente Giuseppe Conte di stanziamento di 4,3 mld al fondo di solidarietà ai Comuni e di 400 milioni vincolati all’erogazione di buoni spesa e generi alimentari alle persone che hanno difficoltà a comprare beni di prima necessità”.

Così in un post su facebook la consigliera regionale del Movimento 5 stelle e vicepresidente della commissione bilancio Valentina Corrado commenta la conferenza stampa del Premier Conte e del Ministro Gualtieri che si è da poco conclusa.

“Sono felice che il premier abbia deciso di coinvolgere in prima persona i Sindaci che sono le sentinelle sui territori e i punti di riferimento di tutti i cittadini ma soprattutto di chi cerca risposte dallo Stato in questo momento di grande sofferenza anche materiale. Il Movimento 5 Stelle lo promise in campagna elettorale e su questo ha centrato tutta l’azione di governo: Nessuno deve rimanere indietro.” conclude Corrado.