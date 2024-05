Lazio, Regimenti (Fi Roma): Benvenuto a Cangemi, nostro progetto politico sempre più attrattivo

«Il ritorno in Forza Italia del Consigliere regionale Giuseppe Cangemi, al quale rivolgo il mio personale benvenuto e quello di tutta la Segreteria romana, è un’ottima notizia per il nostro partito che si rafforza ulteriormente a Roma.

Forza Italia si conferma la casa dei moderati, un partito sempre più attrattivo grazie al progetto politico serio e lungimirante portato avanti dal nostro Segretario nazionale Antonio Tajani e da tutta la dirigenza.

Con Giuseppe Cangemi e con il suo gruppo di amministratori locali, Forza Italia acquisisce la competenza e l’esperienza di chi da anni lavora nelle istituzioni regionali e si impegna sui territori.

Saremo lieti di lavorare con lui per far crescere la nostra comunità politica e rafforzare l’alternativa di buongoverno per la Capitale alla quale stiamo lavorando con passione e determinazione». Così Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma.

