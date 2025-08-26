Lazio, via libera ai “condhotel”: ecco cosa sono e come funzionano

Vivere in un appartamento privato ma con i servizi di un hotel a portata di mano: dal ristorante alla spa, dalla reception al servizio di pulizia.

Anche nel Lazio questo sarà possibile grazie al via libera della Regione ai condhotel, una formula ricettiva innovativa già diffusa in Italia dal 2018 ma finora assente sul territorio.

La delibera, proposta dall’assessora al Turismo Elena Palazzo, modifica infatti il regolamento regionale sugli alberghi e apre la strada a un nuovo modo di concepire l’ospitalità e la residenzialità.

Come funzionano i condhotel

Il nome dice tutto: una fusione tra condominio e hotel. Si tratta di strutture alberghiere esistenti che, dopo una ristrutturazione e una riqualificazione, affiancano alle camere tradizionali degli appartamenti privati.

I proprietari possono usarli come abitazioni o affidarli alla gestione dell’hotel, ottenendo un guadagno.

Gli ospiti, invece, continuano a usufruire dei servizi tipici di un albergo, condividendo gli spazi con i residenti.

La gestione deve rimanere unica e centralizzata: un solo soggetto coordina sia la parte alberghiera sia quella residenziale.

Le regole

Per diventare un condhotel, la struttura deve:

avere una classificazione di almeno tre stelle,

essere ristrutturata per elevare gli standard qualitativi,

integrare servizi comuni come reception, ristoranti, palestre, aree benessere.

Non solo: deve esserci un equilibrio preciso tra hotel e residenza. Gli appartamenti privati potranno occupare fino al 40% della superficie complessiva destinata alla ricettività.

Una nuova frontiera per turismo e investimenti

I condhotel rappresentano una doppia opportunità:

per i turisti, che trovano un’esperienza di soggiorno più flessibile e confortevole,

per gli investitori e i proprietari, che possono valorizzare immobili e generare reddito.

Con questa apertura, anche il Lazio si prepara a entrare nel mercato dei condhotel, puntando su un modello che coniuga turismo, riqualificazione urbana e nuove forme di abitare.

