Le buche di Centocelle, sembrano di poco conto, ma danneggiano cittadini e commercianti per mesi

Solo l’altro ieri al Tg3 veniva data la notizia della riapertura al traffico veicolare di via degli Angeli chiusa per oltre un anno a causa del collasso della rete fognaria ad una profondità dalla superficie stradale di oltre dieci metri che aveva richiesto oltre ad un investimento di 500 mila euro, anche la necessità di trovare soluzioni per poter intervenire in assoluta sicurezza. È stata la stessa Assessora ai LL.PP. Segnalini a rappresentare tutte le difficoltà brillantemente superate per arrivare alla riapertura di un incrocio importantissimo per il collegamento e viario di più quartieri del V e VII municipio.

Ma se in via degli Angeli c’erano, sentite le dichiarazioni prima del presidente M. Caliste e dell’assessore M. Lostia difficoltà oggettive e necessità di finanziamenti sostanziosi, così è sembrato però non essere per le buche che da mesi affliggono i residenti e non solo di via dei Noci, via delle Ninfee e ancora chissà per quanto, quella di via degli Olivi che tra l’altro bel frattempo sono diventate due.

E in via degli Olivi, ci sono problemi per la viabilità visto anche che le buche sono quasi nel bel mezzo della carreggiata e a due passi dal mercato coperto municipale di Centocelle, del Supermercato Rossetti e del ristorante La Taverna di Dante.

I cittadini, e noi per primi, avendo fatto più di un articolo su queste buche, una domanda ad alta voce vogliamo porla a chi in municipio è stato eletto per fare gli interessi della cittadinanza: come è possibile che si rivoluzionino per mesi la viabilità e ai servizi per poi assistere ad interventi risolutivi che durano una manciata di ore lavorate? Qualcosa di veramente assurdo e che impone scelte organizzative ed operative diverse.

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