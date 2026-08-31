L’esempio vincente di Alex Zanardi

Ho scritto questo articolo nell’avversità del destino che mi ha costretto ad un ricovero in ospedale per un intervento al femore dopo una caduta e la necessaria riabilitazione per non soffrire di noia. Come facevo al Policlinico, ora anche qui, sempre a Roma nella clinica di S. Rita da Cascia giro in carrozzella nelle altre stanze cercando di avere dei colloqui con altri pazienti.

Vado al piano meno uno dove c’e una saletta e, oltre a gustare un buon caffè, è possibile dialogare con altri pazienti.

Dopo cena salgo al terzo piano dove c’e un bel terrazzino e, sempre per non annoiarmi, leggo di tutto e di più articoli dalle tante riviste messe a disposiçión dalla struttura ma leggo anche con molto piacere il nuovo libro, scritto dall’amico psicologo dello Sport Matteo Simone “Il treno dello Sport” che ho avuto in regalo durante una sua visita in ospedale.

Ho anche l’abitudine di inviare dei messaggi whatsapp agli amici per informarli delle mie condizioni di salute e questo mi offre là possibilità di trascorrere del tempo senza annoiarmi e di avere il cervello attivo e di non perdere la cognizione del tempo e ad ogni messaggio trascrivo la data e il giorno della settimana.

A fine giornata invio su Facebook il “pensierino della notte” e poi grazie al cellulare leggo anche notizie enogastronomiche e scorro anche le tante ricette che vengono pubblicate tramite Facebook. E poi grazie al cellulare ascolto e leggo di tutto.

Ed è proprio per queste mie abitudini che giorni fa mi è capitato di leggere un articolo su Alex Zanardi e la sua vicenda sportiva ed ospedaliera ed ho preso lo spunto per scrivere questo articolo perché per l’avversità della vita mi ha costretto ad essere ricoverato in ospedale per l’intervento al femore, a seguito del quale sto facendo il ciclo di riabilitazione.

Anch’io sono costretto a muovermi su una sedia a rotelle e vi assicuro che spingerla è impresa dura perché sei ingabbiato e poi costa molta fatica, una fatica enorme.

Naturalmente non voglio paragoni tra la mia sedia a rotelle e la bici tecnica di Zanardi e il suo sforzo potente, ma ho capito ancor di più la forza morale di questo Campione nello spingere il suo mezzo non per una semplice passeggiata ma per partecipare alle delle gare competitive.

Ma proprio ispirandomi all’esempio che ci ha trasmesso Alex Zanardi, mi faccio forza e ci metterò grinta per uscire al più presto e bene da questa situazione. Anche se mi rimane il dubbio se riuscirò a tornare l’Aldo Zaino di prima che a 91 anni suonati non si faceva scoraggiare da nessuno ostacolo, sem pronto ad onorare con la presenza i tanti inviti di amici ed enti conosciuti in oltre 40 anni vissuti da maratoneta.

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