La “storica” Gioielleria Licata

In viale Alessandrino 379 c’è la “storica” Gioielleria, Argenteria, Orologeria Licata.

La scorsa settimana siamo passati a trovare i titolari, Cristina Licata ed il marito Antonio Maria, per una breve intervista.

I nostri lettori del quartiere Alessandrino ci hanno parlato spesso e bene di voi. Quale è stato il punto di partenza della vostra storia pluriennale?

Una storia… preziosa

“La nostra esperienza di maestri orafi e gioiellieri vanta una lunga storia che dura ormai da quasi un secolo e ci è stata tramandata di generazione in generazione.

Il tempo è stato maestro di vita. Fu così che, nel 1967, venne aperta questa attività che poi negli anni ’90 vide il nostro subentro e, nel solco di quanto fatto in precedenza, da quanto imparato negli anni, si è innestata poi una nostra rivoluzione nei brand e negli arredi che i nostri clienti ritengono essere eleganti e curati”.

Antonio e Cristina nel loro locale si muovono alla perfezione, così diversi e così complementari, è veramente un piacere trascorrere del tempo in loro compagnia.

Lui

Antonio Maria che può vantare una grande esperienza in campo gemmologico e dell’orologeria mette il suo sapere a disposizione del cliente per soddisfarlo e consigliarlo al meglio, in ogni circostanza.

Lei

Cristina con la sua gentilezza, esperienza e semplicità rende l’ambiente elegante e familiare.

Perché rivolgersi alla Gioielleria Licata?

“Per la varietà di prodotti, l’amore che noi mettiamo nel lavoro, la qualità e le creazioni esclusive di gioielli con pietre preziose oltre alla fiducia che siamo riusciti a costruire nel tempo con i clienti. Questi sono i punti di forza e il risultato del nostro successo.

Quali i principali prodotti?

La nostra Gioielleria è molto ben fornita, vanta un vasto assortimento diamanti e pietre preziose.

Inoltre è concessionaria ufficiale di:

Perseo

Locman

Festina

Jaguar

Cavalli

Raid

Philip Watch

Chronotech

Capital

Uno a Erre

Fani gioielli

Diamond’s gioielli

Donna Oro

Caoro

Brosway

Morellato

Il Mio

Solo Tuo

Tuum

Quali sono i vostri servizi?

Effettuiamo innanzitutto riparazioni di orologi e gioielli. Cambiamo batterie e cinturini. Infine creiamo gioielli fatti a mano.

Quali i vostri giorni di apertura e chiusura?

La Gioielleria Licata di viale Alessandrino 379 è aperta tutti i giorni da martedì a sabato con orario continuato.

Lunedì è chiusa.

Contatti

Telefono 062300292.