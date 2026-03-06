L’ICBSA partecipa al festival “Custodi di sogni – I tesori della Cineteca Nazionale”

Dal 9 al 15 marzo 2026 Roma ospita Custodi di sogni – I tesori della Cineteca Nazionale, festival promosso dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, che offre al pubblico un’imperdibile selezione di film restaurati, incontri con studiosi e protagonisti del cinema, retrospettive e momenti di riflessione sul patrimonio audiovisivo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mostrare al pubblico e agli studenti di cinema i tesori conservati negli archivi della Cineteca Nazionale e, allo stesso tempo, valorizzare il ruolo delle cineteche nel preservare e trasmettere la memoria del cinema. Il festival rappresenta infatti la declinazione pubblica della missione del CSC, che unisce formazione e conservazione: la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale lavorano insieme per diffondere e rendere accessibile la grande storia del cinema italiano.

Il programma coinvolge diverse sedi della città — tra cui il Cinema Farnese, Spazio Scena, il Cinema Teatro Don Bosco, il MAXXI e l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi — creando un vero e proprio festival diffuso dedicato alla storia, alla ricerca e alla conservazione del patrimonio cinematografico.

In questo contesto, la partecipazione dell’ICBSA assume un significato particolarmente rilevante. L’Istituto, che ha tra i propri compiti istituzionali la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio sonoro e audiovisivo, rappresenta infatti uno dei luoghi naturali di confronto tra ricerca accademica, archivi audiovisivi e pubblico. Ospitare una parte significativa del festival significa contribuire attivamente alla riflessione internazionale sul valore degli archivi e sulla trasmissione della memoria cinematografica.

Ingresso libero e gratuito.

IL PROGRAMMA

