L’impegno della sezione PD di “tornare tra le persone”

Interessante l’idea di Antonio Liani, Segretario del Circolo PD del Pigneto, il quale passeggiando per l’isola pedonale di via del Pigneto ha notano tanti giovani, seduti nei bar con il proprio pc, che in qualche modo cercano un po’ di privacy, paradossalmente in mezzo ad una strada, magari lontani da quella stanza in subaffitto dove solitamente vivono con altri ragazzi, ma che in pochi mq. rende difficile studiare.

Così grazie alle disponibilità e alle esperienze tecnologiche del giovane Alfredo, nell’interno della sezione Pigneto, è stata composta “un’aula studio” con piccole scrivanie, WiFi e comfort minimi per assicurare silenzio e funzionalità a chi vuole studiare in tranquillità.

Partendo da questa ed altre considerazioni la sezione PD Pigneto ha voluto “aprire al mondo” anche a quel mondo che legge la politica come un gruppo di “interessi personali”, a quel mondo a cui non si è mai data l’opportunità di frequentare la “Politica” e giudicare la differenza di collocazione, tra chi difende gli interessi e chi sta dalla parte del popolo partendo da quello più debole.

La sezione PD Pigneto quindi, si sta prodigando per stare vicino alla gente, a tutta quella gente che viene assalita giornalmente da mille dubbi, quando ha problemi legali, amministrativi, di disagio psicologico e non sa a chi rivolgersi, o a chi cerca un punto d’appoggio per studiare in tranquillità.

Avvocati, Psicologi, esperti in tematiche su diritti inespressi e assistenza socio previdenziale, si sono messi a disposizione del quartiere e dei cittadini che potranno avere un primo punto di ascolto.

Queste “novità”, si spera molto apprezzata, anche da tanti giovani sicuramente soddisfatti e contenti di questo spazio, che probabilmente sarà replicato in altri quartieri, in altre sezioni del PD,

Il Segretario della federazione romana Enzo Foschi, ha dichiarato: “Ennesima bella iniziativa della nostra sezione Pigneto, del gruppo dirigente che ha ben compreso il significato della frase “tornare tra le persone”. Una frase a cui bisogna far seguire altre scelte. L’aula studio completa una serie di servizi molto utili alla cittadinanza del quartiere che la sezione ha deciso di organizzare. Non ho timore di dire che, da questo punto di vista, la sezione del Pigneto rappresenta un modello da imitare in tutta la città.

Enzo Foschi ha aggiunto: “le nostre sedi servono ovviamente per sviluppare un confronto sulle grandi questioni del mondo e sulle problematiche del quartiere ma la credibilità la recuperiamo se le nostre sedi sono anche luoghi utili. Offrire uno spazio chi non ce l’ha, a chi vuol studiare, è il modo giusto per riempire di contenuti e significato anche la nostra passione politica. Faccio perciò i complimenti al Segretario Tonino Liani e tramite lui a tutto il gruppo dirigente della sezione che ci dicono che la gioventù non è solo un fatto anagrafico ma lo spirito con cui si vive per propria la comunità.”

Prima di congedare i presenti Antonio Liani segretario della sezione Pigneto ha affermato: “Il PD è nato in mezzo alla gente ed in mezzo a lei vuol rimanere, in politica si deve scegliere dove stare e noi vogliamo stare dalla parte di chi ha bisogno, per rilanciare un’Italia solidale e contro ogni sopruso, noi ci siamo!”

