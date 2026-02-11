Live di stand-up comedy a Casale Alba Due
In via Gina Mazza, Roma, il 13 febbraio 2026 alle ore 21,30
A Casale Alba Due in via Gina Mazza, Roma, il 13 febbraio 2026 alle ore 21,30 si terrà lo spettacolo Live di stand-up comedy
Quale miglior modo di celebrare l’amore se non riderci sopra? Se anche voi volete ammazzare la tradizione e, perché no, pure Cupido…non mancate! Prendete amici, familiari o colleghi e venite a godervi una serata di risate.
Alle 20:00 Cena sociale e a seguire alle 21.30 Spettacolo Live di stand-up comedy
Altre info nella locandina.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.