Live di stand-up comedy a Casale Alba Due

A Casale Alba Due in via Gina Mazza, Roma, il 13 febbraio 2026 alle ore 21,30 si terrà lo spettacolo Live di stand-up comedy

Quale miglior modo di celebrare l’amore se non riderci sopra? Se anche voi volete ammazzare la tradizione e, perché no, pure Cupido…non mancate! Prendete amici, familiari o colleghi e venite a godervi una serata di risate.

Alle 20:00 Cena sociale e a seguire alle 21.30 Spettacolo Live di stand-up comedy

Altre info nella locandina.

