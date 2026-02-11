Categorie: Associazioni Cultura e Spettacoli Teatro
Live di stand-up comedy a Casale Alba Due

In via Gina Mazza, Roma, il 13 febbraio 2026 alle ore 21,30

Redazione - 11 Febbraio 2026

A Casale Alba Due in via Gina Mazza, Roma, il 13 febbraio 2026 alle ore 21,30 si terrà lo spettacolo Live di stand-up comedy

Quale miglior modo di celebrare l’amore se non riderci sopra? Se anche voi volete ammazzare la tradizione e, perché no, pure Cupido…non mancate! Prendete amici, familiari o colleghi e venite a godervi una serata di risate.

Alle 20:00 Cena sociale e a seguire alle 21.30 Spettacolo Live di stand-up comedy

Altre info nella locandina.

