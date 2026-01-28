Lo sport come diritto: a Roma un incontro pubblico su inclusione e voucher sportivi

Lo sport come strumento di inclusione sociale e come diritto universale, non come privilegio riservato a pochi. È questo il tema al centro dell’incontro pubblico “Lo sport: un diritto, non un privilegio”, in programma Venerdì 30 gennaio alle ore 17.00 presso Fusolab, in viale della Bella Villa 94.

L’iniziativa, promossa dalla Roma Sport Week Race e patrocinata dal Municipio Roma V, intende aprire un confronto pubblico sul ruolo dello sport nei territori, sulle politiche di accesso per bambini, giovani e famiglie, e sul sistema dei voucher sportivi come strumento di welfare locale.

A moderare l’incontro sarà Mario Galli, referente territoriale per la Roma Sport Week Race, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Dario Minghetti, presidente di Fusolab, e a Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V.

Nel corso del pomeriggio interverranno rappresentanti delle istituzioni capitoline e municipali, insieme a professionisti del mondo sportivo, educativo e sanitario: Marco Ricci (Assessore allo Sport, Municipio Roma V), Pino Battaglia (Assessore alle Periferie, Roma Capitale), Yuri Trombetti (Presidente Commissione Patrimonio, Roma Capitale), Ferdinando Bonessio (Presidente Commissione Sport, Roma Capitale), Paolo Ferrara (Vicepresidente Assemblea Capitolina), oltre a Armando Napolitano La Pegna per la Roma Sport Week Race.

Il dibattito sarà arricchito dai contributi di Sante Spigarelli, campione e dirigente sportivo, dello psichiatra Alessandro Vento, della psicologa Marta Cacciotti e dell’educatore sportivo Angelo Massacci, con un focus sugli effetti sociali, educativi e di prevenzione che la pratica sportiva può generare nei quartieri.

All’incontro parteciperanno anche scuole e associazioni sportive dilettantistiche del territorio, con uno spazio di intervento aperto al pubblico, pensato per raccogliere esperienze, criticità e proposte dal basso.

L’ingresso è libero.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.