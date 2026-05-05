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Luca Parisi e Hanna Bergstrom vincono la quinta edizione della “Corri a Tor Vergata”

All’interno del Campus Universitario il 3 maggio 2026

Aldo Zaino - 5 Maggio 2026

Il 3 maggio 2026 si è svolta la 5ª edizione della “Corri a Tor Vergata” Memoria Giuliano Di Carlo.

Gara inserita nel calendario della FIDAL a carattere nazionale che si è disputata su un percorso di 10 km perfettamente misurato, omologato e certificato, e ha costituito anche ( gara nella gara) prova unica valida quale Campionato Regionale FIDAL 2026 10 km su strada.   

La manifestazione sportiva è stata organizzata dall’Italia Italiana Running con il patrocinio del Municipio di Roma VI “Le Torri” di Roma Capitale L’Italia Running è un’associazione di atletica leggera con sede nella Regione Lazio, in Provincia di Roma, e affiliata alla FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera,  

Presidente dell’Associazione è Massimo Cignitti che ricopre questo ruolo dal 2018. L’associazione composta da una squadra piuttosto ampia, con atleti di diverse età e categorie sia maschile che femminile.

La Corri a Tor Vergata si è disputata su un percorso di 10 km perfettamente misurato, omologato e certificato. L’vento si può definire gara prova unica valida per il  Campionato Regionale FIDAL Lazio 2026 10 km di corsa su strada.

Prima del segnale di partenza effettuato alle ore 09.00, è stato effettuato un minuto di silenzio per onorare il ricordo del grandissimo Alex Zanardi. Dopo di che i primi a muoversi gli atleti ipovedenti FISPES con le relative guide.  

Presente all’evento sportivo il Presidente del Municipio VI di Roma Capitale “ le Torri” Nicola Franco, del vice Presidente  nonché Assessore allo sport del medesimo Municipio Andrea La Torre, inoltre il Presidente del Comitato Regionale Lazio il Colonnello Fabio Martelli e la madrina della manifestazione Sofiia Yaremchuk Campionessa di atletica leggera di rilievo Internazionale. 

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara.

Ordine di arrivo il primo a tagliare il traguardo il grande Luca Parisi – atletica S.S.Lazio Atletica con il tempo (30:10) ) – al secondo posto si è piazzato Alexandru Ciumacov  A.S.D.,  ACIS  futura atletica (30:28)  – il terzo posto è andato a Matteo Barba Colid X Solid  Sport ASD (31:40) 

Classifica donne:  vince la Svedese Hanna Bergstrom Turebergs FK ( 35: 25) davanti ad Aurora Ermini S.S. Lazio Atletica (36:38) al terzo posto del gradino la Grande Eleonora Bazzoni – Piano ma Arriviamo S.S.D. (37:33) 

Fra le società vittoria per Piano ma Arriviamo, secondp posto per LBM Sport Team, e terza posizione per la Podistica Solidarietà 

Interessante la presenza dello speaker Massimo Perelli, un professionista che con le sua preparazione, competenza, capacità, e instancabilità, è stato il vero motore emotivo e la voce narrante dell’evento. 

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