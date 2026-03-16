Luca Parisi e Paola Salvatori vincono la Vola Ciampino 2026

Domenica 15 marzo 2026 si è svolta la tradizionale Vola Ciampino Trofeo Gioacchino De Santis giunta alla 26ª edizione. La gara come negli anni precedenti è stata organizzata alla perfezione da A.S.D. Runners Ciampino e patrocinata dal Comune di Ciampino

Due i percorsi previsti: la stracittadina di km 2 con 1.000 partecipanti in maggior parte alunni delle scuole di Ciampino, mentre i 1.260 partecipanti alla competitiva di km 10 si sono mossi alle 10.15 dopo il segnale della Sindaca di Ciampino Manuela Colella.

Ottimo il servizio dello speaker sig. Marchetti il quale ha creato dalla partenza fin dopo le premiazioni un’atmosfera che ha coinvolto il numeroso pubblico presente.

Fin dalla prima mattinata il parcheggio ASL di via Calò era strapieno di gazebi dei numerosi Gruppi Sportivi per accogliere e dare assistenza ai soci che avrebbero partecipato alla gara competitiva.

La presenza dei runners alla Vola Ciampino è stata sempre numerosa, grazie al bellissimo percorso e alla possibilità di correre in sicurezza grazie elle migliaia di volontari dislocati lungo tutto il tragitto.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara in un grande e ospitale parco alla presenza della Sindaca Colella accompagnata da diversi Assessori e Consiglieri della sua Amministrazione.

Sul palco sono stati premiati innanzitutto i primi tre alunni della non competitiva, seguiti dalle scolaresche con il maggior numero di alunni arrivati al traguardo: 1° l’Istituto Maria Immacolata, con 72 alunni, 2° la scuola M.L. King, con 55 arrivati, 3° la scuola S.Q . con 53 alunni arrivati.

I vincitori della competitiva

Competitiva uomini: Vince Luca Parisi ( 30:34) che negli ultimi 100 metri e riuscito a raggiungere e superare Daniele Battagli (30:17) che fino al quel punto dominava la gara e quindi si è dovuto accontentare del secondo posto. Sul terzo gradino del podio è salito Alexandru Ciumacov (30:31 )

Competitiva donne: al primo posto si è classificata la Grande Paola Salvatori ( 36:39) Paola Salvatori ha dedicato la sua vittoria ad un allenatore, al secondo posto si è classificata Serena Fanella (37:09) al terzo posto si è classificata Silvia Cavaglieri ( 37:32)

Alla gara hanno partecipato atleti con disabilità con le loro guide, la rappresentanza maggiore di questi atleti che vanno senz’altro ammirati sono iscritti all’Atletica Villa De Sanctis.

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