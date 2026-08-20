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Lutto al Municipio X: è morto il consigliere Luigi Saito. Il cordoglio di Gualtieri: «Insegnante amato e amministratore serio»

Si è spento dopo una lunga malattia lo storico esponente politico del litorale romano

Redazione - 20 Agosto 2026

Un velo di cordoglio avvolge la comunità politica e scolastica di Ostia e dell’intero X Municipio. Dopo aver combattuto contro un grave e lungo male, si è spento il consigliere municipale Luigi Saito.

Figura di riferimento per il territorio lidense, Saito ha interpretato per anni il doppio ruolo di educatore tra i banchi di scuola e di rappresentante delle istituzioni locali nelle aule consiliari.

La notizia del suo decesso ha suscitato immediato sconcerto e profonda commozione sia tra i colleghi di maggioranza e opposizione sia tra i tantissimi studenti che nel tempo lo hanno avuto come docente e guida.

Il messaggio del Sindaco Gualtieri: “Un contributo concreto al bene comune”

A farsi interprete del sentimento di dolore che ha colpito le istituzioni cittadine è stato direttamente il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha affidato a una nota ufficiale le sue condoglianze personali e dell’intera giunta capitolina:

«Desidero esprimere, a nome mio e dell’amministrazione capitolina, le più sentite condoglianze ai familiari del consigliere del X Municipio Luigi Saito scomparso dopo una lunga malattia dichiara il primo cittadino di Roma —. Che la mia vicinanza arrivi anche ai consiglieri, agli assessori e al presidente Mario Falconi. Luigi è stato un insegnante amato dai suoi studenti e un amministratore serio, stimato dai cittadini e dai colleghi. Lo ringraziamo per aver messo le sue energie al servizio del bene della città e per aver contribuito in modo concreto al lavoro di questa amministrazione».

L’eredità umana e politica nel parlamentino ostiense

L’esecutivo guidato dal presidente del X Municipio, Mario Falconi, si stringe attorno al dolore della famiglia Saito.

Nel corso della sua attività amministrativa sul litorale, Luigi Saito si è distinto per la sobrietà, la dedizione ai problemi del quartiere e una costante attenzione alle tematiche sociali e formative.

Nelle prossime ore l’aula consiliare del Municipio X dedicherà un momento di commemorazione e un minuto di silenzio per rendere l’ultimo omaggio al consigliere scomparso.

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