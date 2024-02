M5S: “Ci ha lasciato Stefania Balsamà, consigliera M5S in Municipio VII, Roma perde una stella”

“Il Movimento 5 Stelle di Roma si stringe intorno ai familiari di Stefania Balsamà, consigliera M5S in Municipio VII, venuta a mancare troppo presto all’affetto di tutti noi. Stefania era per noi un esempio e un punto di riferimento: non solo nell’attività politica, ma anche e soprattutto a livello umano. Non ha mai smesso di farsi valere nemmeno nei momenti più difficili; era sempre in prima fila per i diritti dei cittadini, specialmente delle donne, senza mai perdere un colpo. Roma ha perso una stella”.