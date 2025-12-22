M5S Roma: “Presentata mozione urgente per case di edilizia popolare di Villa Gordiani”

“Abbiamo presentato in Consiglio del Municipio V una mozione urgente per chiedere interventi immediati e non più rinviabili sulle case di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di Villa Gordiani, a seguito delle numerose segnalazioni delle e dei residenti e delle denunce presentate dal Comitato di Lotta Villa Gordiani“.

Così in una nota Linda Meleo – Capogruppo M5S in Campidoglio, Mario Meuti – Capogruppo M5S in Municipio V, e il Gruppo Territoriale M5S del V Municipio

“La situazione – prosegue la nota – è grave e sotto gli occhi di tutti: edifici fatiscenti, infiltrazioni e umidità, impianti di riscaldamento vetusti, palazzi privi di ascensori, spazi comuni insicuri e privi di decoro. Condizioni che incidono pesantemente sulla qualità della vita e sulla dignità delle persone che abitano questo quartiere.

Con questo atto chiediamo alla Giunta municipale a guida Caliste di attivarsi con urgenza presso Roma Capitale e gli enti gestori del patrimonio ERP affinché vengano avviati interventi strutturali di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici.

Chiediamo un piano straordinario di interventi per garantire sicurezza, salubrità e accessibilità agli alloggi ERP di Villa Gordiani. È necessario intervenire anche su strade, cortili e spazi comuni, restituendo decoro e vivibilità al quartiere. Allo stesso tempo riteniamo indispensabile l’istituzione di un Tavolo permanente di confronto con i residenti e le realtà territoriali, perché le scelte non possono più essere calate dall’alto.

Le proteste e le mobilitazioni emerse anche negli ultimi giorni confermano che il disagio abitativo a Villa Gordiani è reale e non più ignorabile. Il patrimonio pubblico non può continuare a essere lasciato in queste condizioni.

Porteremo questo tema anche a livello capitolino, affinché la condizione delle case ERP di Villa Gordiani sia affrontata con la dovuta attenzione politica e amministrativa, e perché il diritto alla casa e la tutela del patrimonio pubblico entrino con forza nell’agenda di Roma Capitale.”

