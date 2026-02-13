Maltempo, scatta l’allerta arancione a Roma e nel Lazio per San Valentino

Il maltempo non dà tregua a Roma e nel Lazio. Mentre si contano ancora i danni delle piogge dei giorni scorsi, la Protezione Civile del Lazio ha alzato il livello di criticità a Allerta Arancione per la giornata di domani, sabato 14 febbraio 2026.

Un San Valentino all’insegna dell’instabilità, con il Comune di Roma che ha già attivato la macchina dell’emergenza predisponendo l’apertura delle sale operative per monitorare in tempo reale l’evoluzione della perturbazione.

Le aree più esposte

Il bollettino regionale disegna una mappa della criticità che coinvolge il cuore del territorio laziale, Capitale compresa.

In Allerta Arancione (criticità moderata) finiscono:

i bacini costieri nord (Zona A);

i bacini di Roma (Zona D);

l’area dell’Aniene (Zona E), osservata speciale per il rischio esondazioni;

i bacini costieri sud e quello del Liri (Zone F e G).

Resta invece in Allerta Gialla (criticità ordinaria) il settore del medio Tevere e l’Appennino reatino (Zone B e C).

Una classificazione che fotografa una situazione delicata, soprattutto alla luce dei terreni già saturi d’acqua dopo le precipitazioni dei giorni scorsi.

Piogge intense e vento forte

Secondo le previsioni, la fase più acuta inizierà nelle prime ore di sabato e si protrarrà per 12-18 ore.

Attese precipitazioni da sparse a diffuse, con accumuli significativi in tempi brevi e il concreto rischio di allagamenti urbani, soprattutto nei quadranti più vulnerabili.

Non solo pioggia: sono previste raffiche di vento sostenute e frequente attività elettrica. Una combinazione che potrebbe provocare disagi alla circolazione, caduta di rami o alberi e criticità nei sottopassi e nelle aree depresse della città.

Sorvegliati speciali i corsi d’acqua secondari e i tratti già ingrossati dalle piogge precedenti.

L’invito ai cittadini è alla prudenza: limitare gli spostamenti non necessari, evitare la sosta in prossimità di alberature e strutture precarie e seguire gli aggiornamenti ufficiali.