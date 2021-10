Marco Della Porta è il nuovo presidente del XIV municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 14.

Marco Della Porta candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 59,06% mentre il candidato del centrodestra Domenico Naso si è fermato al 40,94%.

Come voti in assoluto Della Porta ne ha raccolti 35.730, molti in più rispetto ai 23.992 del primo turno.

Il centrodestra non è riuscito a migliorare i voti presi al primo turno passando da 25.997 a 24.772.

L’affluenza è stata bassa: 38,31%; al primo turno fu il 46,83%.

Commento al voto

La democrazia è sovrana, buon lavoro a Roberto Gualtieri e Marco Della Porta per il duro lavoro che li aspetta.

Nei prossimi 5 anni sarò punto di riferimento all’opposizione.

L’obiettivo è chiaro: costruire un centro destra credibile e vincente!

Mi sento comunque di chiudere con un doveroso grazie a tutti coloro i quali sono andati a votare e hanno posto la loro X sul mio nome.

Domenico Naso