Martina Amatucci è il nuovo Presidente di ICS Volley Santa Lucia

Sono tante le novità che stanno maturando in questo periodo in casa ICS Volley Santa Lucia, una su tutte il cambio di Presidenza con Imelda Buccilli che ha passato il testimone a Martina Amatucci.

Un cambio generazionale con lo storico Presidente che resterà comunque nella società e vicino alle ragazze che ha visto crescere. Storico insegnante di educazione fisica all’istituto comprensivo Luigi Pirandello, è stata tra le fondatrici dell’Ics nel lontano 1983, senza mai allontanarsi.

“Vorrei tranquillizzare tutti che non me ne vado, il mio sostegno non mancherà mai – spiega la Buccilli – Chi mi conosce sa bene che la mia filosofia è stata sempre quella di lasciare spazio ai giovani, però senza abbandonarli, seguendoli sempre e mettendo a disposizione l’esperienza accumulata. Erano 2 o 3 anni che stavo pensando a questa cosa e credo sia arrivato il momento giusto per farla, lasciando la presidenza in buone mani”.

Martina Amatucci anni 27 di Fonte Nuova, ha sempre creduto in questo nuovo progetto e oggi è il Presidente della società costituita da un direttivo composto maggiormente di under 30.

“Ho colto con orgoglio e gioia il nuovo ruolo all’interno della società – spiega il neo presidente Martina Amatucci – ed è stata una sensazione assolutamente piacevole, nel momento in cui Imelda ha deciso di cedere il testimone da Presidente, sentire il mio nome. È chiaro che durante questa nuova avventura, nei momenti di difficoltà, ricorrerò ai suoi preziosi consigli. Scegliendomi, Imelda, ha tenuto conto del lavoro svolto fino ad oggi, fatto soprattutto grazie al supporto e dedizione di tutto lo staff tecnico e dirigenziale”.

Inoltre la nuova Presidente ha, nei giorni scorsi, presentato il nuovo allenatore della prima squadra femminile e direttore tecnico della società: Lorenzo de Gregoriis.