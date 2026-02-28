Massimina, l’acqua “ferma” la scuola: causa infiltrazioni, 14 classi tornano nel limbo della Dad

Non è una pandemia, ma l’acqua, a spegnere le luci nelle aule dell’Istituto Comprensivo “Nando Martellini”. A Massimina, estrema periferia ovest della Capitale, il tempo sembra essere tornato indietro di sei anni.

Per gli studenti delle medie dei plessi di via Vanni e via Montesano, la scrivania di camera ha ripreso il posto del banco e lo schermo di un tablet quello della lavagna. Dieci giorni di didattica a distanza forzata, figli di un’inagibilità che non concede sconti.

Il verdetto della Commissione

Tutto ha inizio a metà febbraio, quando le nuvole sopra la Valle Galeria hanno presentato il conto a una struttura già fragile.

Infiltrazioni profonde, acqua che corre tra i solai e macchie di umidità che hanno spinto la Commissione Stabili Pericolanti a un verdetto senza appello: l’edificio è interdetto.

In un attimo, 14 classi della secondaria di primo grado sono scivolate nel regime di “scuola da casa”, mentre i piccoli dell’infanzia hanno dovuto fare le valigie per un trasloco d’urgenza nel vicino plesso di via Ildebrando della Giovanna.

Il piano per il rientro: lunedì 2 marzo la svolta

La politica locale, consapevole che il ritorno alla Dad è un trauma che il quartiere non può permettersi, ha accelerato i tempi. «La sospensione è disposta fino a lunedì 2 marzo», assicura l’assessora all’Edilizia Scolastica del Municipio XII, Squillace. Grazie a uno stanziamento lampo del Campidoglio, le indagini tecniche sono già state completate.

L’obiettivo è chirurgico: isolare la “zona rossa” e riaprire una porzione dell’edificio sicura al 100%, permettendo il rientro in presenza già all’inizio della prossima settimana.

Cantieri e futuro: addio alle navette

Per un momento si era ipotizzato uno scenario da “esodo”: dislocare gli studenti in spazi sparsi per Massimina con l’attivazione di un servizio navette. «Un’ipotesi per fortuna scongiurata», spiegano dal Municipio.

La strategia ora è la stabilità: riportare i ragazzi tra le mura amiche e far partire, aule aperte, i lavori di impermeabilizzazione definitiva per evitare che alla prossima pioggia si debba di nuovo staccare la spina alla didattica.

«Ringraziamo la comunità scolastica per il senso di responsabilità — hanno dichiarato congiuntamente il minisindaco Elio Tomassetti e l’assessora Squillace —. Non ci fermeremo finché ogni studente non sarà tornato al proprio banco, in totale sicurezza».

Massimina aspetta il lunedì del rientro, sperando che i monitor dei PC possano tornare a spegnersi per lasciare spazio al suono della campanella reale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.