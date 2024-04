Matteo Bruno nominato Vice Coordinatore romano di Forza Italia

“È con grande soddisfazione che annuncio la mia nomina a Vice Coordinatore romano di Forza Italia. Sono fiero di assumere questo incarico, pronto a dedicarmi con impegno e passione alla causa del nostro partito e della nostra città. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Coordinatore Luisa Regimenti per la fiducia che ha riposto in me e per il suo instancabile impegno volto a rilanciare Forza Italia nella capitale.

Il suo lavoro incessante e la sua determinazione sono la spinta necessaria per raggiungere i nostri obiettivi comuni. Sarò al fianco del Coordinatore Regimenti, lavorando a testa bassa sui territori, per far sentire la presenza di Forza Italia e per raccogliere le istanze della cittadinanza.

Il centrodestra deve tornare al governo di Roma Capitale e Forza Italia deve svolgere un ruolo centrale all’interno della coalizione di centrodestra”.

Così in una nota dell’8 aprile 2024 Matteo Bruno, Vice Coordinatore romano di Forza Italia – Consigliere Municipio Roma VIII

