Matteotti: Mattia (Pd), fondi Regione Lazio per centenario ancora ‘incagliati’

“È inutile che la Giunta Rocca provi, in extremis, a salvarsi la faccia sui finanziamenti destinati alle celebrazioni del centenario dell’omicidio Matteotti, ucciso per mano fascista.

Innanzitutto perché i fondi sono stati previsti nel bilancio regionale grazie al centro sinistra e al consigliere Avs, Marotta, ma, nonostante siano stati approvati, sono poi rimasti ‘incagliati’ per l’incapacità della Giunta Rocca di individuare il capitolo di spesa corretto e, in generale, per non aver dato seguito a tutti quei passaggi burocratici necessari a rendere effettivamente fruibili i fondi stanziati e a far partire quindi tutti i preparativi e le azioni necessarie per le celebrazioni dei 100 anni dalla morte di Matteotti”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, vice presidente della I Commissione Affari Costituzionali e Statutari.



“Sul sito web di Lazio Innova, infatti, si legge a chiare lettere: ‘annullata manifestazione di interesse per iniziative dedicate a Giacomo Matteotti su indicazione della Regione Lazio con provvedimento del 5 marzo 2024’.

Il presidente Rocca dia spiegazioni in merito e risponda su altri due punti fondamentali: visto che non ha senso dividersi sulle vittime, perché ad oggi dal suo insediamento non è mai andato a rendere omaggio a Riano alla stele dove fu ritrovato il cadavere di Matteotti, magari assieme alla premier Meloni? Questo è un vuoto grave nella cura della nostra memoria collettiva, visto che i morti sono morti e sono consegnati alla Storia, che prosegue nel significato dei gesti di chi rimane. – continua Mattia –

Perché Rocca non ha sollecitato la sua maggioranza affinché fosse discussa in Consiglio regionale la mia proposta di legge per inserire, nero su bianco, i riferimenti all’Antifascismo e alla Resistenza nello statuto della Regione Lazio quali valori fondanti della nostra Repubblica e di tutte le Istituzioni democratiche?”, conclude Mattia.

