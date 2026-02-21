Maxi incendio a Borghesiana: brucia un deposito edile, nube nera su Roma Est

Un sabato mattina di paura nella periferia est della Capitale. Intorno alle 9:00 di oggi, 21 febbraio, un imponente incendio ha devastato un magazzino di materiali edili situato in via Montresta 96, in zona Borghesiana.

Un’altissima colonna di fumo denso e nerastro si è levata rapidamente in cielo, rendendosi visibile da chilometri di distanza e mettendo in allarme l’intero quadrante orientale della città.

L’intervento e il caos viabilità

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono precipitate tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da due autobotti, nel tentativo di domare le fiamme alimentate dai materiali stoccati nel deposito.

La zona è stata prontamente circoscritta dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno disposto la chiusura totale della strada per permettere le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza i residenti.

Presenti a scopo precauzionale anche le ambulanze del 118, pronte a intervenire per eventuali intossicazioni dovute alla combustione di materiali plastici e sintetici, sebbene, fortunatamente, al momento non si segnalino feriti o persone coinvolte.

Le indagini

Una volta domate le fiamme e bonificata l’area, gli ispettori del corpo e la Scientifica avvieranno i rilievi per stabilire se si sia trattato di un tragico incidente, magari causato da un corto circuito, o se dietro l’incendio si celi la mano di un piromane.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.