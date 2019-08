Mc Drive Caracalla – Europa Verde: No a ideologia della città fast food

“Siamo contrari alla proposta di apertura di un nuovo fast food nell’area adiacente alle Terme di Caracalla. La prima ragione è di natura ambientale: aprire lì un McDrive significa aumentare il traffico in un’area già fortemente inquinata. Senza considerare, poi, il deprecabile modello di città a cui si tenta di dare avvio: un luogo senz’anima che non risparmia aree verdi e zone archeologiche e le sacrifica sull’altare della ‘turistificazione di massa’”.

Così, in una nota, gli esponenti di Europa Verde Silvana Meli e Guglielmo Calcerano, co-portavoce dei Verdi di Roma e Massimiliano Cacciotti, responsabile sviluppo territoriale dei Verdi di Roma e del Lazio.

“Troviamo avvilenti, – proseguono –, le affermazioni rese da chi si dichiara favorevole all’opera, che suonano come un segno di resa all’ideologia della ‘città fast food’ in cui l’unica cosa che conta sembra essere quel ‘costo zero’ che sarà pagato in futuro dai cittadini in termini di qualità della vita. Ci chiediamo se l’amministrazione non abbia smesso del tutto di essere una guida per la comunità e non si sia arresa al desolante ruolo di ‘passacarte’ di interessi privati”.

“Noi abbiamo un’idea di Roma e dei romani più alta e positiva: vogliamo una città che valorizzi il suo passato e sia fiera del suo presente, a misura di cittadino, ricca di arte e di cultura. Per tale ragione, apprezziamo che il MIBAC abbia espresso parere negativo alla proposta e ci auguriamo, – concludono i tre ambientalisti –, che lo stesso giudizio venga espresso per il progetto di un nuovo McDonald’s a lato del Pantheon”.