Meleo-Festa (M5S): “Acea al lavoro su carenza acqua Esquilino, vigiliamo per bene cittadini”

“All’Esquilino continua a mancare l’acqua.

Sono almeno 42 gli stabili che da settembre 2021 soffrono di improvvise interruzioni del servizio, oppure di un flusso idrico estremamente ridotto. Oltre due mesi fa ho presentato personalmente un’interrogazione sul tema, senza ricevere risposta. Insieme a Federica Festa del M5S Municipio I abbiamo inoltre portato avanti tante attività di sensibilizzazione, tra le quali anche un incontro pubblico.

Oggi, finalmente, siamo arrivati a parlarne in Commissione Lavori pubblici, ascoltando i cittadini esasperati e chiedendo risposte ad Acea.

L’azienda ha assicurato che sono in corso lavori per rendere più stabile e continua la pressione dell’acqua. Bisogna vigilare sull’andamento di questi interventi e assicurarci che siano conclusi nel più breve tempo possibile: per questo la Commissione dovrà tornare regolarmente su questo argomento e non abbassare la guardia. Lo dobbiamo ai residenti del Rione”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo in Assemblea capitolina del M5S.

“Le dichiarazioni di Acea sono per noi un’ammissione di responsabilità. Spiace rilevare la soddisfazione dell’azienda nel dichiarare che i reclami dei cittadini sono diminuiti, senza capire che è perché gli utenti, dopo decine di Pec senza risposta, si stanno muovendo per vie legali.

Finché non tornerà l’acqua, continueremo a stare a fianco delle famiglie private di questo bene fondamentale”, aggiunge Federica Festa, capogruppo M5S del Municipio