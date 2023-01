Meleo-Festa (M5S): Municipio I boccia destinazione pubblica dell’ex Mercato dei Fiori

“Chiedere di mantenere a destinazione pubblica lo stabile dell’ex Mercato dei Fiori e condividere con i cittadini il risultato del sondaggio sulla sua futura destinazione sarebbe ‘un atto strumentale’ e per questo ‘lo bocciamo’.

Così il Pd del Municipio I ha motivato il respingimento della nostra delibera, che voleva appunto destinare i locali di via Trionfale, chiusi dal 28 ottobre, a un progetto a favore della cittadinanza. Un rigetto che ben si inserisce nel quadro di un’amministrazione che fa solo finta di ascoltare i territori: in Comune blocca i lavori dei bilanci partecipativi, in Municipio I matura un parere che l’ex Mercato debba essere reso disponibile al mercato immobiliare. Così mentre i residenti sognano una piscina comunale o una biblioteca, rischiano di ricevere un centro di smistamento o un bel parcheggio a pagamento, per il solo scopo di rimpinguare le casse comunali. Mentre attendiamo il voto in Campidoglio, resteremo sempre al fianco dei cittadini: li incontreremo lunedì 23 alle 17.30, nell’aula Consiliare di Circonvallazione Trionfale 19. Al contrario di chi vorrebbe disporre come vuole dell’ex Mercato, noi non abbiamo mai smesso di ascoltare”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S al Municipio I.