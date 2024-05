Messa in sicurezza Aurelia Antica, se non ora, quando?

«L’Aurelia antica è un’arteria fondamentale della nostra città, soprattutto perché adiacente al polmone verde di Villa Pamphili eppure, ormai da anni, i cittadini attendono la messa in sicurezza del suo perimetro che, essendo privo di marciapiede, ha già fatto registrare numerosi e gravi incidenti.

A seguito di una recente interrogazione siamo finalmente venute a conoscenza dei dettagli di un progetto molto articolato, che riguarda tutto il quadrante e prevede oltre alla realizzazione dei marciapiedi lungo la Via Aurelia antica anche l’apertura di un nuovo varco di accesso e la realizzazione di un’area di sosta per 65 posti auto in adiacenza all’arco di Paolo V.

Si tratta, a nostro avviso, di un progetto estremamente valido, interamente incentrato sulla sicurezza stradale e pedonale e che favorirà l’accesso a questo parco cittadino.

Tuttavia, ancora una volta, i tempi con i quali si sta procedendo sono lunghissimi. Ci auguriamo che il Sindaco e il Dipartimento si impegnino ad accelerarne la realizzazione, affinché sia fruibile in tempo per il prossimo Giubileo e non ci si ritrovi invece con un ennesimo cantiere in atto».

Così le consigliere Flavia De Gregorio e Claudia Finelli, rispettivamente capogruppo di Azione in Campidoglio e nel Municipio XIII.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati