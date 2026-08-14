Metro, bus e monumenti: la PolMetro blinda il centro storico, 7 arresti per furti e rapine ai turisti

L’ombra di un ombrello usata per coprire la mano che sfila il portafoglio, le aggressioni fisiche per guadagnarsi la fuga nella calca della metropolitana e gli inseguimenti a piedi tra le vie del centro storico.

È il bilancio di una vasta operazione condotta dagli agenti del Nucleo PolMetro della Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di 7 persone responsabili di reati predatori ai danni di turisti e residenti.

Tutti i provvedimenti restrittivi sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria all’esito delle udienze direttissime.

Violenta rapina sulla Metro A e arresti a catena

Il primo episodio si è consumato a bordo di un convoglio della linea A. Una famiglia di turisti tedeschi è stata puntata fin dalla banchina della stazione Termini da un gruppo di borseggiatori.

Una volta all’interno del vagone, approfittando del sovraffollamento, una delle turiste è stata bloccata per il collo e rapinata del portafoglio.

L’analisi minuziosa dei fotogrammi registrati dalle telecamere di sicurezza ha permesso agli investigatori di ricostruire le fasi dell’aggressione e identificare due donne di origini romene, di 18 e 30 anni.

Le due sono state rintracciate e sottoposte a fermo per rapina aggravata tra le fermate di “Repubblica” e “Barberini”.

Sempre presso la fermata “Repubblica”, i controlli a pattuglia hanno consentito di rintracciare un’altra donna destinataria di un ordine di carcerazione pendente per furto, trasferita direttamente nel carcere di Rebibbia.

La tecnica dell’ombrello ai Fori e le mosse a Piazza della Rovere

I blitz degli agenti in borghese sono proseguiti in superficie nei luoghi a più alta densità turistica:

Piazza della Rovere: Un 26enne peruviano e una 37enne cubana hanno puntato una turista appena scesa da un autobus. Dopo averle sfilato il portafoglio dalla borsa, i due hanno tentato di disfarsi della refurtiva durante la fuga per evitare contestazioni. Raggiunti dai poliziotti, sono stati arrestati per furto aggravato.

Fori Imperiali: Un uomo è stato sorpreso mentre utilizzava un ombrello aperto come uno “scudo” visivo per coprire i movimenti delle mani intente ad aprire lo zaino di una passante. L’intervento immediato degli agenti ha sventato il colpo prima che la refurtiva venisse estratta.

L’ultimo intervento è stato eseguito all’interno della stazione Termini, dove una donna ha rubato un profumo da un negozio della galleria commerciale.

Scoperta dal personale addetto alla vigilanza, l’autrice del furto ha tentato di farsi strada con la forza, ma è stata bloccata e arrestata dagli agenti con l’accusa di rapina impropria.

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