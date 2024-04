Metro, Federico Rocca (FDI): un sindaco ha il dovere di tutelare la sicurezza dei passeggeri

“Ogni giorno giungono notizie e immagini di atti violenti come aggressioni, scippi e risse all’interno delle stazioni della metropolitane e all’interno dei vagoni. Le immagini andate in onda ieri sera a Striscia la Notizia, sono inquietanti e vergognose per la Capitale d’Italia.

Non essere in grado di garantire la sicurezza di questi luoghi e non tutelare l’incolumità dei passeggeri e’ inaccettabile, pertanto, deve essere una priorità dell’amministratore Gualtieri che non può più limitarsi a registrare i fatti di cronaca e a dichiarazioni di circostanza. pertanto, deve essere una priorità dell’amministratore Gualtieri che non può più limitarsi a registrare i fatti di cronaca e a dichiarazioni di circostanza.

Servono azioni concrete e immediate. É per questo che nelle prossime settimane convochero’ una seduta della commissione Trasparenza per conoscere quali iniziative vuole intraprendere il Campidoglio per garantire la sicurezza nelle metropolitana e sui mezzi pubblici”.

É quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca.

