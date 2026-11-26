Dopo i risultati del primo quinquennio avviato nell’ottobre 2021, la Città metropolitana di Roma Capitale e l’Università degli Studi di Torino rilanciano per altri cinque anni la partnership scientifica sullo studio e sul controllo dei fenomeni franosi.

Il 24 novembre scorso il sindaco metropolitano Roberto Gualtieri e la rettrice Cristina Prandi hanno firmato un nuovo accordo — in base all’articolo 15 della legge 241/1990 — dedicato all’analisi dei dissesti lungo la rete viaria e le aree urbane dell’area metropolitana, con l’obiettivo di elaborare linee guida e realizzare prototipi per il monitoraggio da remoto e l’allertamento tempestivo.

Sul piano operativo, l’intesa sarà declinata in accordi attuativi tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell’università torinese e il Dipartimento XI «Geologico – Difesa del Suolo e Aree protette» dell’ente metropolitano.

Dalle provinciali appenniniche alla prevenzione della Protezione civile: il bilancio dei progetti pilota

Tra il 2021 e il 2026 la collaborazione ha permesso di completare progetti pilota nel quadrante orientale appenninico, colpito da frane che hanno compromesso la tenuta di strade fondamentali per la mobilità dei comuni interni: la S.P. 33/a «Empolitana I» e la S.P. 47/a «Empolitana II» (tra San Vito Romano, Pisoniano, Bellegra, Genazzano, Rocca Santo Stefano, Gerano, Canterano e Rocca Canterano) e le provinciali S.P. 45/a «Subiaco-Jenne-Vallepietra» e S.P. 41/B «Vallepietra-Campo La Pietra» (nei comuni di Subiaco, Jenne e Vallepietra).

Questi studi aprono la strada a presidi strumentali continui ad alta tecnologia, oggi in sperimentazione nel quadro delle attività di prevenzione e difesa del suolo previste dalle norme nazionali e regionali. «Le informazioni acquisite attraverso questa collaborazione sono fondamentali per migliorare la previsione e la prevenzione del rischio da dissesto geo-idrologico — dichiara il capo di gabinetto della Città metropolitana, Francesco Nazzaro —. I risultati raggiunti, messi a disposizione degli uffici competenti in materia di viabilità e mobilità, consentiranno di rafforzare le attività di controllo e gestione delle infrastrutture e di programmare interventi sempre più efficaci a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini».

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