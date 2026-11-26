Il 24 novembre 2026 Roma Capitale ha pubblicato il bando di gara, come scritto in questo nostro articolo di ieri mercoledì 25 novembre, per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco della Serenissima, attraverso un accordo quadro quadriennale del valore massimo stimato di 10 milioni e 300 mila euro, IVA esclusa.

La procedura, indetta con determinazione dirigenziale SU/458/2026 del 20 novembre, rappresenta un importante passo amministrativo verso la realizzazione di un parco pubblico atteso da oltre vent’anni dagli abitanti del quadrante orientale della Capitale.

Le imprese interessate avranno tempo fino alle ore 12 dell’11 gennaio 2027 per presentare le proprie offerte, mentre l’apertura delle stesse è prevista per il giorno successivo. L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Una storia iniziata oltre vent’anni fa

Per comprendere l’origine del progetto bisogna tornare al 2005, quando venne sottoscritto un accordo tra TAV S.p.A. e il Comune di Roma. La realizzazione del Parco della Serenissima rientrava infatti tra le opere di compensazione socio-ambientale legate alla costruzione delle infrastrutture ferroviarie dell’Alta Velocità Roma-Napoli.

Da allora si sono succeduti progetti, atti amministrativi, richieste dei cittadini e interventi delle associazioni, senza che si arrivasse alla completa realizzazione del parco. Il 14 dicembre 2022 veniva nominato il responsabile unico del progetto, mentre nel luglio 2023 l’opera veniva inserita nell’assestamento del bilancio capitolino.

Il 4 ottobre 2024, con determinazione dirigenziale QL/1307, il Dipartimento Tutela Ambientale provvedeva alla nomina di un nuovo responsabile unico del progetto, a seguito del pensionamento del precedente. Nello stesso documento veniva indicato un finanziamento pari a 6.011.576,09 euro, IVA inclusa.

Il 17 novembre 2026 il Dipartimento Tutela Ambientale approvava la documentazione tecnica a base di gara. Tre giorni dopo arrivava la determinazione di indizione della procedura.

Un patrimonio naturale tra autostrada e ferrovia

Circa 400 mila metri quadrati di verde in un territorio fortemente antropizzato, tra l’autostrada A24, le infrastrutture ferroviarie e quartieri densamente abitati.

È questa la Serenissima, un’area nella quale la natura, nonostante le condizioni di degrado che hanno interessato alcune sue porzioni, ha continuato a evolversi.

La stessa determinazione capitolina del 20 novembre 2026 riconosce la vocazione naturalistica del territorio e la presenza di elementi di rilevante interesse archeologico.

Non siamo quindi di fronte a un semplice terreno incolto sul quale realizzare un nuovo giardino pubblico, ma a un ambiente che possiede già caratteristiche ecologiche proprie.

A documentarlo è anche una ricerca scientifica pubblicata nel 2025 sulla rivista internazionale Sustainability, condotta nell’ambito del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma.

Lo studio, dedicato agli ambienti naturali spontanei di Roma Est, prende in esame il lago Ex Snia, il Parco della Serenissima e la Zona Speciale di Conservazione dei Travertini Acque Albule.

Alla Serenissima, le emergenze sorgive associate ai depositi vulcanici di tufo e pozzolana alimentano ambienti umidi e formazioni boschive di particolare interesse naturalistico.

Tra le specie vegetali documentate figurano il pioppo bianco (Populus alba), il pioppo nero (Populus nigra), il salice bianco (Salix alba), l’ontano nero (Alnus glutinosa) e l’olmo campestre (Ulmus minor).

Nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di acqua si sviluppano comunità vegetali caratterizzate anche dalla presenza della cannuccia di palude (Phragmites australis).

La ricerca evidenzia tuttavia l’incompletezza della cartografia vegetazionale disponibile e la necessità di ulteriori indagini sul campo.

Un’indicazione tutt’altro che secondaria, considerato il futuro dell’area.

L’antica Roma sotto il parco

A quello naturalistico si aggiunge il patrimonio archeologico. Le indagini condotte tra il 1997 e il 2013, in occasione della realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, hanno riportato alla luce testimonianze di grande interesse, tra cui sepolture di epoca repubblicana, una vasta necropoli imperiale, edifici funerari e antichi tracciati stradali. La documentazione progettuale capitolina indica la presenza di circa 2.500 tombe.

Nel territorio sono stati inoltre rinvenuti tratti dell’antica via Collatina e una sezione sotterranea dell’Aqua Virgo, l’Acqua Vergine, acquedotto romano ancora oggi funzionante.

Natura e archeologia convivono dunque all’interno della stessa area, rendendo la Serenissima qualcosa di ben diverso da un tradizionale parco urbano.

Il 7 aprile 2026 Italia Nostra Roma aveva rivolto un nuovo appello alle istituzioni per sollecitare tre interventi attesi da tempo: la realizzazione del parco, la ricollocazione dell’antico basolato della via Collatina e l’avvio degli scavi archeologici della villa romana di via Scarpitti.

Cosa prevede il nuovo progetto

La determinazione dirigenziale QL/2005 del 17 novembre 2026 illustra gli obiettivi che l’amministrazione capitolina intende perseguire.

Tra questi figurano la messa in sicurezza dell’area, il miglioramento degli accessi da Portonaccio, Collatina, Grotte di Gregna e Colli Aniene, la sistemazione dei percorsi interni e la tutela della zona umida.

Il programma prevede inoltre la valorizzazione del patrimonio archeologico, la riorganizzazione delle attività agricole esistenti e il potenziamento dei collegamenti con la stazione ferroviaria Serenissima e con il GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle Bici.

Sul versante occidentale, verso Portonaccio, si ipotizzano servizi dedicati alla cultura, alla musica, al cinema e al teatro. Sul versante orientale, verso Grotte di Gregna, spazi destinati allo sport e al tempo libero.

Rispetto alle precedenti ipotesi progettuali emerge anche una novità: per collegare le due porzioni del parco separate da via della Serenissima, l’amministrazione intende individuare una soluzione alternativa alla passerella ciclopedonale originariamente prevista, meno impattante e meno onerosa.

Il futuro parco si inserisce inoltre nel più ampio progetto del Parco Lineare Roma Est, le cui linee guida sono state approvate nel gennaio 2023, anche grazie all’impegno dei cittadini.

Dieci milioni di euro: cosa dicono gli atti

Il valore massimo stimato dell’accordo quadro è pari a 10.300.000 euro, IVA esclusa, così suddivisi:

6.871.493,12 euro per lavori al netto della manodopera;

3.128.506,88 euro per i costi della manodopera;

⁠ ⁠300.000 euro per gli oneri della sicurezza.

Occorre però distinguere il valore stimato della gara dalle risorse effettivamente disponibili. La determina del 4 ottobre 2024 indicava un finanziamento di poco superiore ai sei milioni di euro, IVA inclusa. Il nuovo accordo quadro stabilisce invece un limite massimo di spesa, senza obbligare Roma Capitale a utilizzare l’intera somma.

I singoli interventi saranno affidati attraverso successivi contratti applicativi, la cui sottoscrizione sarà subordinata alla disponibilità delle risorse economiche. Anche i quattro anni di durata dell’accordo decorreranno dalla sottoscrizione del primo contratto applicativo e non dalla pubblicazione del bando.

Non si può quindi affermare, sulla base della sola indizione della gara, che l’intero importo sia già disponibile.

Un possibile corridoio ecologico per Roma Est

Un altro aspetto interessante riguarda la collocazione geografica della Serenissima rispetto alle altre aree verdi del quadrante orientale.

La ricerca della Sapienza evidenzia la potenziale continuità ecologica con il lago Ex Snia, inserendo entrambi i siti in una più ampia ipotesi di connessione ambientale tra Roma e Tivoli. In una città dove strade, ferrovie ed edifici interrompono frequentemente la continuità degli ambienti naturali, la conservazione di queste aree assume un’importanza che va ben oltre i confini amministrativi dei singoli municipi.

La presenza di vegetazione arborea, sorgenti e zone umide rappresenta infatti una risorsa per la biodiversità urbana e, potenzialmente, per la mitigazione delle temperature estive.

Nell’ambito della riqualificazione sarà quindi importante conoscere non soltanto il numero di alberi che verranno messi a dimora, ma anche quali habitat esistenti saranno conservati e come verranno gestiti nel tempo.

Un parco da realizzare, una natura da conservare

Dopo oltre vent’anni, la pubblicazione della gara costituisce certamente una buona notizia per gli abitanti di Roma Est.

Restituire alla cittadinanza un’area oggi caratterizzata da difficoltà di accesso e situazioni di degrado, valorizzarne i reperti archeologici e creare nuovi collegamenti tra quartieri rappresenta un’occasione importante per questa parte della città.

Rimangono tuttavia alcuni aspetti sui quali sarà opportuno mantenere alta l’attenzione: la tutela delle sorgenti, la conservazione degli ambienti umidi, la gestione della vegetazione spontanea, la conoscenza della fauna presente e la disponibilità delle risorse economiche necessarie al completamento degli interventi.

Sarebbe inoltre auspicabile accompagnare la realizzazione del parco con un censimento naturalistico approfondito e un programma di monitoraggio ambientale, coinvolgendo anche le realtà scientifiche e associative del territorio.

In questi vent’anni, mentre si susseguivano gli atti amministrativi, la natura non è rimasta ferma. Ha continuato a crescere, adattarsi e riconquistare spazi all’interno di una delle aree più urbanizzate della Capitale.

Oggi Roma ha l’opportunità di recuperare questo territorio, valorizzarne la storia e renderlo finalmente accessibile ai cittadini.

La vera sfida sarà riuscire a farlo conservando anche ciò che, in oltre vent’anni di attesa, la natura ha costruito da sola.

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Fonti e riferimenti documentali

•⁠ ⁠Roma Capitale, determinazione dirigenziale SU/458/2026 del 20 novembre 2026.

•⁠ ⁠Roma Capitale, determinazione dirigenziale QL/2005 del 17 novembre 2026.

•⁠ ⁠Roma Capitale, determinazione dirigenziale QL/1307 del 4 ottobre 2024.

•⁠ ⁠Roma Capitale, determinazione dirigenziale QL/733/2020 del 28 maggio 2020.

•⁠ ⁠Portale degli appalti di Roma Capitale. CIG BDEA04A7FC – CUP J81B21013030004.

•⁠ ⁠Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, relazione scientifica del 4 febbraio 2020 relativa all’area archeologica della Serenissima.

•⁠ ⁠Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Architettura e Progetto. Designing with Spontaneity: The Return to Nature in the Contemporary City. Biodiversity

Networks and Adaptive Landscapes in Eastern Rome. Sustainability, 2025, 17(23), 10828. https://doi.org/10.3390/su172310828

•⁠ ⁠Italia Nostra Roma, comunicato del 7 aprile 2026.

Presenza anfibi

La presenza di anfibi nell’area è documentata anche dalle fotografie che accompagnano questo articolo. Gli scatti mostrano due esemplari di rana verde (genere Pelophylax) in amplesso riproduttivo all’interno di un manufatto in cemento contenente acqua. Una testimonianza della capacità della fauna di colonizzare anche ambienti di origine antropica e dell’importanza di preservare le raccolte d’acqua presenti nel territorio.

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