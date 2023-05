Montanini: “Mettere in sicurezza la scuola di via Achille Tedeschi”

“Sono stato contattato – informa in una nota Fabrizio Montanini, consigliere del IV Municipio – dai genitori e dalle insegnanti della scuola di via Achille Tedeschi, nel quartiere di Pietralata, perché hanno visto delle persone all’interno di quello stabile abbandonato che dovrebbe diventare un Commissariato di Polizia.

Il loro timore è dovuto al fatto che non c’è niente che divida quell’edificio dagli altri dove si recano i bambini.

Questa mattina abbiamo visto con i nostri occhi quanto quel luogo sia il posto giusto per compiere qualsiasi atto criminale. Il paradosso è che dovrebbe già essere un presidio di sicurezza.

Insieme al collega in Campidoglio Fabrizio Santori, mi sto attivando presso i ministeri interessati per conoscere lo stato dell’arte di inizio cantiere e, nell’attesa, chiedo fin da subito al Prefetto l’erezione di un muro divisorio e la messa in sicurezza degli accessi allo stabile.

Intanto, da oggi, il Commissariato di zona Sant’Ippolito avrà la chiave per accedere anche di notte nel plesso scolastico ad effettuare un servizio di controllo maggiorato.

Invito tutte le persone del quartiere ad informarmi tempestivamente su ogni movimento sospetto nei pressi dell’edificio”.