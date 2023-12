Monteverde: 14enne minaccia di buttarsi sotto al treno, salvato dai carabinieri

Aveva deciso di suicidarsi per ragioni sentimentali un 14enne romano, che nella giornata di Giovedì 28 Dicembre 2023 ha chiamato il 112 minacciando di gettarsi sotto un treno della vicina linea ferroviaria. L’operatore della centrale operativa dei carabinieri del gruppo di Roma è stato bravo a trattenerlo in una conversazione.

Allertati i colleghi l’adolescente è stato localizzato in via Ramazzini, a Monteverde, dove un’autoradio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma lo ha rintracciato mentre era ancora in contatto telefonico con l’operatore dell’Arma, Dissuaso dall’insano gesto mediante dialogo con i militari intervenuti, mediante ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù dove lo ha raggiunto anche la mamma.